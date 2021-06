Cette semaine de l’environnement, pensez à long terme : Soyez la tortue.

Voici quelques entreprises qui ont retenu notre attention avec leurs pratiques propres.

Il est temps d’agir.

Lorsque nous parlons de travailler pour le changement et la durabilité de l’environnement, nous nous limitons souvent à l’événement principal du 5 juin, communément appelé Journée mondiale de l’environnement. Ignorantment, nous nous attendons à ce qu’une année entière de pollution, de contamination et de détérioration soit compensée en cette journée grandiose consacrée à l’environnement.

Mais il est temps de penser au-delà. Il est temps de faire de petites contributions – de petits pas tous les jours qui contribuent à sauver la planète pour s’assurer que nos enfants et petits-enfants voient un moment heureux sur terre. La nature a besoin d’être sauvée et nous en sommes tous également responsables.

« Quand on pense à « l’avenir », on ne pense pas au-delà de l’an 2050. D’ici là, je n’aurai même pas vécu la moitié de ma vie. Que se passe-t-il ensuite ? L’année 2078 je fêterai mes 75 ans. Ce que nous faisons ou ne faisons pas, en ce moment, affectera toute ma vie et celle de mes enfants et petits-enfants.

– Greta Thunberg

Alors que les acteurs du changement comme Greta Thunberg travaillent sans relâche pour faire de notre monde un lieu de vie durable, il est temps pour nous de nous joindre à des leaders comme elle et de faire notre part.

Et il s’avère que faire sa part ne doit pas se limiter à marcher jusqu’à la plage pour éliminer les déchets ou à planter des arbres pour augmenter le reboisement. Bien que la protection de l’environnement physique soit nécessaire, ce n’est pas la solution exhaustive. En faisant les bons choix, vous pouvez aider la planète en investissant également dans des actions !

Oui, tu l’as bien lu. Alors que 2020 appelle les entreprises mondiales à se « réveiller », il existe plusieurs opportunités d’investir dans des entreprises américaines qui fabriquent des produits propres ou qui ont un processus de fabrication respectueux de l’environnement et respectueux de leur environnement.

Les entreprises de véhicules électriques, les chaînes de restauration rapide, les entreprises énergétiques et bien d’autres ont tous tourné leur attention vers la planète. Les entreprises se concentrent désormais sur la rentabilité combinée à la durabilité si nécessaire.

En espérant vous avoir suffisamment intrigué, voici quelques entreprises qui ont retenu notre attention avec leurs pratiques propres :

Les entreprises qui fabriquent « propre »

1. Covanta Holding Corporation (CVA) : Le nettoyage des ordures pour les entreprises est aussi écologique que possible. Mais Covanta n’est pas seulement votre collecteur d’ordures habituel. L’entreprise trie également ses déchets pour les produits recyclables et utilise les déchets pour produire de l’électricité, ayant recyclé 21,6 millions de tonnes de déchets détournés des décharges. Avec 570 000 tonnes de métal recyclé, soit l’équivalent de 3 milliards de canettes de soda, cette entreprise fait du développement durable sa priorité numéro un.

2. Ports propres (CLH) a des causes nobles similaires. Cette société est un fournisseur de services complets de gestion des déchets dangereux, d’intervention d’urgence en cas de déversement, de nettoyage et d’entretien industriels et de recyclage. En 2010, l’entreprise a participé au nettoyage de la plus grande marée noire de l’histoire dans le golfe du Mexique. L’un des principaux produits de Clean Harbors, Safety Kleen assure la collecte, le recyclage et le raffinage des huiles usées, le lavage des pièces et d’autres services environnementaux pour gérer efficacement les flux de déchets. Avec la qualité du travail effectué par Clean Harbors, d’autres entreprises ont certainement de gros souliers à remplir.

3. Trimble (TRMB) est une entreprise agricole innovante qui œuvre pour « Transformer la façon dont le monde fonctionne ». Cette entreprise utilise des technologies innovantes dans le positionnement et la modélisation des clients pour améliorer la productivité, la qualité, la sécurité et la durabilité. L’initiative agricole de Trimble aide les agriculteurs à pulvériser juste la bonne quantité de pesticides sur leurs cultures, évitant ainsi la surutilisation de produits chimiques.

4. Société Weyerhaeuser (WY) est un véritable symbole de pratiques éthiques. Lorsque vous empruntez quelque chose, vous devez le rendre, telle est la devise de ce fabricant de bois. Ainsi, lorsque l’entreprise coupe des arbres pour utiliser du bois, elle redonne à l’environnement en plantant 1 milliard d’arbres supplémentaires sur une décennie. C’est une initiative récente, “Restauration des forêts de l’Oregon” implique un engagement dédié de la société à replanter 40 millions d’arbres dans l’Oregon d’ici 2024, et à prioriser les zones le long des cours d’eau pour protéger la qualité de l’eau pour les communautés environnantes après les incendies qui se sont produits l’année dernière.

5. Tesla (TSLA), Ford (F), General Motors (GM), Fisker (FSR)– faut-il en dire plus ? Ces entreprises travaillent à reconstruire la scène des transports dans le monde. Alors que ces entreprises se concentrent sur la création de véhicules électriquement autonomes comme les voitures, les camions et les navires qui ne produisent aucune émission de carbone, ces entreprises constituent un modèle clé de rentabilité et de durabilité. Le monde se tourne lentement vers les véhicules automobiles, et il n’y a aucun doute sur ce qu’apportera l’investissement dans ces entreprises !

Données au 2 juin 2021| Source : Yahoo Finance

Alors que ces entreprises fabriquent proprement, il y en a d’autres qui ont compris la nécessité de changer leurs systèmes pour travailler avec la nature, et non contre elle. De nombreuses entreprises de renom aux États-Unis se sont engagées à être plus vertes en 2020, car l’économie de la terre a eu la priorité sur tout le reste. Certaines de ces entreprises sont celles que vous avez ancrées dans votre mémoire musculaire. Voici un aperçu :

Les entreprises qui ont appris à changer



Souvent, les investisseurs sont rattrapés par l’objectif d’une croissance exponentielle. «Où dois-je mettre mes Rs. 5 lakhs pour le faire Rs. 50 lakhs en 5 ans », est le rêve ultime d’un enchérisseur au détail. Mais ces rendements idéaux ne peuvent être atteints qu’avec les bons investissements, et non avec des investissements rapides.

Les investissements propres relèvent de la première catégorie. Maintenant, lorsque vous pensez investir à long terme, non seulement vous vous aidez à obtenir des rendements stables, mais vous investissez également dans la longévité de votre planète. En investissant dans des actions propres et vertes, vous avez raison et droit en même temps !

Une perspective alternative pour vous. Dans la course de la tortue et du lièvre, la tortue gagne toujours. C’est parce que la tortue, bien que lente, a une vitesse constante et stable et arrive toujours à la ligne d’arrivée à temps. Considérez-vous comme la tortue de l’investissement à long terme. Pensez à l’environnement. Pensez à long terme. Pensez aux actions américaines.

Vous cherchez à investir dans les actions américaines ? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières de l’Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.