01/10/2022 à 16:28 CET

Jon Rahm a clôturé sa participation au Sentry Tourmament of Champions, avec le sentiment qu’il avait la victoire en main, mais ne savait pas comment la finir lors d’une dernière journée où ses sept sous la normale n’ont pas suffi à battre le champion australien Cameron Smith avec un résultat final spectaculaire de -34.

Un record spectaculaire sur le PGA Tour et sur le terrain de Kapalua, où le Basque n’était qu’à un impact de la réalisation, du moins en barrage. Le numéro un mondial a reconnu qu’il avait bien joué, mais il a pu faire mieux dans le dernier tour qui aurait signifié le premier titre de l’année.

« Je prends des choses très positives d’Hawaï », a déclaré le Barrika. « J’ai travaillé sur beaucoup de choses au cours de la saison et cette semaine, j’ai vu des avancées importantes. Mon contrôle de vol en coin a été bien meilleur que l’année dernière et Je peux encore améliorer cet aspect & rdquor;, a-t-il déclaré.

Heureux pour la régularité

« Je sais que j’ai toujours été bon du départ au green, mais cette semaine, je me sentais bien. Je préfère aussi le putting, qui a toujours été mon talon d’Achille dans ce domaine. et la vérité est que cette semaine j’ai bien botté. En général, j’ai vu des avancées importantes dans mon jeu & rdquor;, résume l’Espagnol.

Le jour décisif de dimanche, il est sorti lors du dernier match avec l’Australien Cameron Smith, avec qui il s’est battu toute la journée, Bien qu’il n’ait pas pu améliorer le rendement de son rival, ce qui a fini par prendre un coup de revenu.

« Je n’avais pas le sentiment de jouer un match play avec Cameron, même si, évidemment, j’étais conscient de ce qu’il faisait et rien de ce qui venait de derrière.. Les conditions étaient faciles donc un sept sous la normale ne me suffit pas & rdquor;, a-t-il assuré après avoir terminé le tournoi.

The Sentry, premier tournoi majeur de la saison avec les champions 2021, C’était un festival de birdies et d’aigles, dont le Basque ne pouvait pas profiter, bien que beaucoup de ses rivaux. « Les résultats ne m’ont pas surpris. Oui, c’est plus rare que lorsque les records sont passés en revue à l’avenir, on s’aperçoive qu’il y a des joueurs qui ont fait -32 et -33 et n’ont pas gagné & rdquor;, a terminé la Barrika.