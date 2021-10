Cette semaine, Red Dead Online est consacré aux chasseurs de primes

Cette semaine, Red Dead Online appartient aux chasseurs de primes. Toute la semaine, Rockstar versera le double de RDO$ et le double d’XP de rôle sur toutes les primes, y compris les criminels légendaires et infâmes. D’autres bonus et remises sur le contenu lié aux primes seront également disponibles toute la semaine, et les joueurs qui n’ont pas encore débloqué le rôle pourront le faire à prix réduit.

En plus du bonus sur les primes régulières, les joueurs qui participent à un événement Free Roam associé comme Day of Reckoning ou Manhunt gagneront également le double de récompenses RDO$ et XP, ainsi qu’une offre de bonus de 30 % sur le wagon Bounty Hunter.

Les joueurs avec des primes sur la tête voudront peut-être les payer en début de semaine, car les chasseurs de primes seront incités à accepter des primes de joueur pour une teinte bonus pour la ceinture de pistolet Guerrero.

Cette semaine est également la dernière semaine pour les joueurs à débloquer toutes les récompenses du Quick Draw Club n°4, menant au lancement du Halloween Pass 2 à la fin de la semaine. Les joueurs qui ont débloqué les quatre pass Quick Draw Club recevront le pass Halloween gratuitement.

Les remises de cette semaine incluent les deux licences Bounty Hunter, pour les joueurs qui souhaitent jouer le rôle pour la première fois. Toute la semaine, les joueurs peuvent obtenir 5 pièces d’or sur la licence standard de chasseur de primes et 3 pièces d’or sur la licence prestigieuse de chasseur de primes. Les autres bonnes affaires incluent 50 % de réduction sur tous les bolas, 40 % de réduction sur le lasso renforcé, 30 % de réduction sur les articles de rôle de chasseur de primes jusqu’au niveau Établi, 30 % de réduction sur le revolver Lemat du prestigieux chasseur de primes, 30 % de réduction sur les fusils de chasse et 30 % de réduction sur les selles améliorées.

