Cette semaine sur Apple Music est lancée avec des récapitulatifs vidéo de petite taille

in

Une nouvelle série de vidéos sur Apple Music a fait ses débuts pour vous aider à rester au courant des “dernières et meilleures musiques”, des extraits d’interviews d’artistes notables, et plus encore.

Cette semaine sur Apple Music a été lancée aujourd’hui sous la forme d’une courte série de vidéos récapitulant les cinq sorties, interviews et autres nouvelles les plus importantes de l’industrie de la musique.

Le premier épisode de deux minutes est hébergé par Kelleigh Bannen d’Apple Music et il semble que le récapitulatif vidéo hebdomadaire tournera également chez d’autres hôtes.

Vous pouvez trouver le premier épisode complet de Cette semaine sur Apple Music présenté dans la rangée supérieure de l’onglet Parcourir de l’application. Vous pouvez également « aimer » le premier épisode (sous l’icône …) pour le voir suggéré dans votre onglet Écouter maintenant à l’avenir.

Et découvrez une version abrégée de l’épisode de cette semaine ci-dessous :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :