Cette semaine uniquement : le podcast quotidien sur le whisky

La semaine après Noël est l’interrègne où nous essayons de reprendre un niveau plus modéré de manger et de boire avant de reprendre une frénésie ancrée dans le football du réveillon / jour du Nouvel An, et donc au lieu d’un podcast à trois whisky, Lucretia et moi avons décidé – pour cette semaine seulement, pour faire une courte diffusion quotidienne de whisky à un seul coup, en se concentrant sur un seul sujet pendant environ 20 minutes. Ainsi, vous pouvez écouter de manière excessive, même si vous ne pouvez pas boire de manière excessive. Nous essayons d’être tout aussi enivrants.

L’épisode d’aujourd’hui reprend une question académique soulevée par un auditeur à propos d’un commentaire égaré que j’ai fait lors d’un épisode récent sur la façon dont les deux ne se rencontreront jamais entre philosophie et philosophie politique.

Demain, nous aborderons le sujet de l’intégrité électorale, car il y a pas mal de nouvelles récentes à ce sujet. Nous n’avons pas prévu grand-chose au-delà de demain, nous accueillons donc les suggestions des lecteurs pour des sujets (également le whisky). Déposez simplement vos questions ou commentaires dans le fil de commentaires ci-dessous. Et allez light sur le whisky jusqu’à vendredi !

Vous savez quoi faire maintenant : écoutez ici, ou traînez dans votre bar préféré et observez les environs bien éclairés de nos hôtes chez Ricochet.

https://mp3.ricochet.com/2021/12/Ep-296-122721-9.14-AM.mp3