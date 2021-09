Cette série captivante est l’une des émissions les plus regardées sur Netflix – .

Il y a quelque chose de diaboliquement brillant à propos de Netflix qui sort avec une nouvelle émission, sachant qu’il y a une pile de contenu presque illimitée sur le service pour vous distraire, et en espérant qu’il attire votre attention avec un titre comme Clickbait. Mais le pari semble avoir porté ses fruits, et puis certains. Parce que cette nouvelle série limitée de 8 épisodes l’écrase absolument sur le streamer en ce moment. Avec une distribution qui comprend Zoe Kazan, Betty Gabriel et Adrian Grenier, Clickbait a été l’une des émissions les plus regardées sur Netflix presque tous les jours du mois dernier.

Les émissions les plus regardées sur Netflix en ce moment

Grenier incarne Nick Brewer dans cette série. Son personnage est «un père, un mari et un frère aimant», selon la description de Netflix, qui disparaît un jour très soudainement et mystérieusement. Une vidéo de Nick finit par apparaître sur Internet. Il est sévèrement battu et brandit une carte qui dit : « J’abuse des femmes. À 5 millions de vues, je meurs.

La description officielle de Netflix continue ainsi. « Est-ce une menace ou un aveu ? Ou les deux? Alors que sa sœur (Kazan) et sa femme (Gabriel) se précipitent pour le trouver et le sauver, ils découvrent un côté de Nick dont ils ignoraient l’existence… Raconté de points de vue tournants, Clickbait est un thriller captivant à enjeux élevés qui explore le façons dont nos impulsions les plus dangereuses et incontrôlées sont alimentées à l’ère des médias sociaux, révélant les fractures toujours plus larges que nous trouvons entre nos personnages virtuels et réels.

Série Netflix : appâts à clics

Note : 10/10 !!

saint saint saint. Cette émission a eu tellement de rebondissements qu’elle m’a gardé sur le bord de mon siège pendant les 8 épisodes. Allez certainement le regarder ! #Clickbait #clickbaitnetflix #clickbait pic.twitter.com/Q9Pd6AJcuv – Le geek du cinéma (@filmgeek69) 16 septembre 2021

Réaction

À l’heure actuelle, la série a un score d’audience de 64% sur Rotten Tomatoes, basé sur 297 évaluations d’utilisateurs. Les critiques ont marqué le spectacle un peu moins bien, ce qui est probablement à prévoir pour quelque chose qui se présente littéralement comme un «appât à clics», n’est-ce pas?

La série a un score de 55% de critiques sur Rotten Tomatoes, basé sur 29 notes de critiques. “Avec un éventail d’idées flashy et à moitié formées et de caractérisations minces, Clickbait s’apparente plus à son homonyme que le spectacle plus profond qu’il aspire à être”, lit-on dans le consensus des critiques de Rotten Tomatoes.

Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver de nombreuses réactions sauvages de téléspectateurs qui ont été choqués par les nombreux rebondissements de cette série qui ont contribué à en faire l’une des émissions les plus regardées sur Netflix en ce moment. “La fin, la tournure de l’intrigue, la raison derrière tout cela. OMGGGGG », a tweeté un spectateur de Clickbait avec surprise. Et d’un autre utilisateur de Twitter : « Qui aurait pensé à cette fin. Je suis officiellement de retour à ne pas faire confiance aux gens #clickbaitnetflix ».

Zoe Kazan dans le rôle de Pia Brewer dans le premier épisode de la série limitée Netflix “Clickbait”. Source de l’image : Ben King/Netflix