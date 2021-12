Cette série de Noël Netflix a un score parfait sur Rotten Tomatoes

C’est le moment le plus merveilleux de l’année – pour se réunir en famille et entre amis, ouvrir des cadeaux, décorer des arbres de Noël et tous les autres passe-temps et traditions qui vont de pair avec la célébration de la saison des vacances. Certains d’entre nous profiteront également du temps d’arrêt de ce week-end pour se détendre avec un excellent divertissement en streaming. Si cela vous inclut, et si vous souhaitez une recommandation pour la meilleure série Netflix à regarder ce Noël, en voici une qui a un score parfait sur Rotten Tomatoes. C’est Dash & Lily – une série originale Netflix sur le thème de Noël qui se déroule à New York. Il est construit autour d’une romance tout à fait charmante qui est aussi agréable que possible. Avec cette histoire d’amour ayant également une certaine provenance créative, en ce qui concerne ces choses.

Meilleure série Netflix à regarder pendant le week-end de vacances

« C’est probablement la montre de frénésie de vacances la plus nostalgique et la plus fantaisiste que j’ai eue toute l’année, de la meilleure façon », lit-on dans l’une des nombreuses critiques de Google délirant sur la série de 8 épisodes.

En ce qui concerne l’histoire ici, elle se déroule alors que les deux personnages centraux (le titulaire Dash et Lily) échangent des cahiers dans les deux sens. Ils laissent les cahiers cachés dans des endroits pittoresques de New York. En eux, les deux laissent tomber des indices de localisation, tout en partageant leurs rêves et leurs désirs les uns avec les autres dans les entrées en cours de route. C’est ainsi que les deux personnages – Dash, le plus cynique, et Lily l’optimiste aux yeux écarquillés – apprennent à se connaître avant de se retrouver face à face, pour la première fois.

Comme vous pouvez le deviner de tout cela? Cette série Netflix est un peu comme l’équivalent télévisé d’une assiette de biscuits de Noël chauds avec un verre de lait devant un feu de cheminée.

Réaction et autres idées de vacances Netflix

Il y a cependant une chose malheureuse à noter à propos de la série. C’est que les futurs épisodes semblent avoir été victimes de l’impact de la pandémie de coronavirus. La saison a fait ses débuts sur Netflix à Noël dernier, à la fin de la première année de la pandémie. À l’époque où personne n’avait la moindre idée de la prochaine étape ou de ce que l’avenir nous réserverait – du moins jusqu’à quand la normale reviendrait. En conséquence, Netflix a refusé de le récupérer pour une deuxième saison.

Néanmoins, comme nous l’avons dit, les critiques sont complètement tombées amoureuses de la série et ont classé celle-ci comme l’une des meilleures séries Netflix. Chez Rotten Tomatoes, il a un score de 100% au moment de la rédaction de cet article.

De NPR : « Ces huit épisodes, chacun d’environ 25 minutes, ne traînent jamais ; ils volent avec des guirlandes flottant derrière eux. Thrillist : « Si Francis est la principale raison pour laquelle je suis tombé amoureux de Dash & Lily, les succursales de New York arrivent en deuxième position. » The Daily Beast : « Il s’agit de personnes gentilles qui méritent le bonheur, qui font l’expérience de la gentillesse quand elles en ont besoin et qui tombent amoureuses. C’est mignon, les gens ! Nous le méritons !

