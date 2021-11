Cette série graveleuse est l’une des meilleures franchises Netflix de tous les temps

Il n’y a que deux sortes d’histoires dans le monde, dit le vieil adage. C’est soit : Un homme part en voyage. Ou un étranger vient en ville. Au cours des six dernières années, cependant, la franchise Narcos (y compris la nouvelle saison de Narcos : Mexique qui vient de sortir) que Netflix a transformée en une centrale d’audience cohérente a également construit son récit graveleux et sanglant autour du dicton de Lord Acton – celui sur la corruptibilité du pouvoir. Ce qui, à bien y penser, devrait probablement être un troisième élément ajouté à la liste de narration ci-dessus.

Le pouvoir absolu corrompt absolument. Et quand vous ajoutez de l’argent et des briques de cocaïne au tableau, vous obtenez le mélange combustible d’une guerre sans fin. Les seules choses qui changent sont les noms. Et il en va de même avec Narcos: Mexico Saison 3. La guerre est la même. Tout ce qui est différent cette fois-ci, ce sont les hommes qui tiennent les armes – à la fois les bons et les méchants. S’il y a même quelque chose comme un bon gars dans la guerre contre la drogue.

Narcos : Mexique Saison 3

Au Mexique, si vous êtes journaliste, la vérité peut être difficile à trouver. Et plus difficile à publier. pic.twitter.com/O8KpizNhU8 – Narcos (@NarcosNetflix) 6 novembre 2021

Cette déclaration suivante n’est pas une affirmation si audacieuse à faire à ce stade. Néanmoins, cela mérite d’être répété. La franchise Narcos (y compris la trilogie originale de trois saisons, suivie du spin-off Narcos: Mexico) restera comme l’un des plus grands originaux Netflix de tous les temps. Et ce n’est pas seulement à cause de la narration propulsive, des méchants plus grands que nature, des luttes de pouvoir et de la violence explosive juxtaposée à la beauté parfois époustouflante du Mexique et de la Colombie.

C’est aussi parce que cette série obtient les bons notes. Comme, en cette saison, le personnage d’Andrea Nunez – un idéaliste, dans une profession mourante et mortelle. Cette dernière partie n’est pas exagérée : Reporters sans frontières classe systématiquement le Mexique comme l’un des pays les plus meurtriers au monde pour les journalistes.

Luisa Rubino est l’actrice mexicaine qui raconte à la fois cette nouvelle saison de la série et qui incarne Nunez. Elle est un exemple parfait de quelque chose que la franchise Narcos a fait superbement, encore et encore. Donnez-nous des personnages que vous ne pouvez pas quitter des yeux, avec qui vous aimeriez passer plus de temps au cours de la prochaine saison. C’est facile, en tant que journaliste, de dire cela à propos de la performance de Rubino. Mais elle le cloue, tout. L’impatience face à la bureaucratie d’un journal et à des rédacteurs qui ne comprennent pas. Cette chose que les journalistes font, où parfois nous ne voyons ou ne ressentons rien d’autre que le travail – même lorsqu’elle griffonne tranquillement dans son bloc-notes en se cachant dans une voiture pour que personne ne voit qu’elle a discrètement écrasé le mariage de la drogue du siècle.

« Ce n’était pas déclaré, mais nous vivions une guerre »

Et dans la guerre, cette citation ci-dessus de Nunez continue ? « La première victime est la vérité. »

Bien sûr, les victimes ont été impossibles à compter dans cette franchise violente qui, d’abord, a suivi l’ascension et la chute de Pablo Escobar. Puis a suivi l’ascension de ses rivaux, les dirigeants du Cartel de Cali, après sa mort. Et puis la franchise a déménagé de Columbia au Mexique pour le spin-off actuel, où nous avons rencontré pour la première fois le baron de la drogue à l’esprit entrepreneurial Miguel Ángel Félix Gallardo. Il a en quelque sorte convaincu les cartels en conflit de se regrouper, que les guerres sont mauvaises pour les affaires.

Ce qui a fonctionné, pendant un temps. Jusqu’à ce que non.

Avec Gallardo derrière les barreaux, l’un de ses lieutenants est désormais au centre de la saison 3, qui a frappé Netflix plus tôt ce mois-ci.

Manuel Masalva dans le rôle de Ramon Arellano Felix et Benito Antonio Martínez Ocasio dans le rôle d’Arturo « Kitty » Páez, présentés dans la saison 3 de « Narcos: Mexico » de Netflix. Source de l’image : Juan Rosas/Netflix

« Se déroulant dans les années 90, lorsque la mondialisation du commerce de la drogue s’enflamme, la saison 3 examine la guerre qui éclate après l’arrestation de Félix », lit-on dans le synopsis officiel de Netflix. «Alors que les cartels nouvellement indépendants luttent pour survivre aux bouleversements politiques et à l’escalade de la violence, une nouvelle génération de piliers mexicains émerge. Mais dans cette guerre, la vérité est la première victime.

« Et chaque arrestation, meurtre et enlèvement ne fait que repousser la vraie victoire plus loin. »

Cette saison également, Alejandro Edda donne une autre performance en tant que Joaquín « El Chapo » Guzmán, c’est tellement bon que vous pourriez vous demander si Netflix a en quelque sorte sorti le vrai El Chapo de prison et l’a mis devant une caméra. Comme pour la performance de Rubino, le travail d’Edda est un autre catalyseur qui vous donnera envie de le voir davantage. Dans une saison ultérieure, centrée sur Chapo, que nous n’allons malheureusement pas avoir. C’est dans ses yeux, la façon dont il regarde la caméra, la façon dont il se tient sans dire un mot. Il fait ce que font les grands acteurs, qui n’est pas tant une performance qu’un tour de magie.

La fin de la saga

En fin de compte, Narcos et Narcos : Mexique se sent, du moins pour moi, comme un exemple aussi bon que n’importe quel autre que vous pouvez indiquer et dire – a-ha, là. Netflix a trouvé son propre Game of Thrones, ou presque. Les deux spectacles sont dépourvus de héros au sens classique du terme. Ils déballent toutes les couches sales du mal humain et la capacité du mal. Mais il y a aussi de la profondeur et une écriture puissante, pour équilibrer la violence.

« Nous devons contrôler ce monde (explétif), ou il vous contrôlera », se lamente Gallardo à Escobar à un moment donné, dans l’une des scènes les plus inoubliables de Narcos: Mexico la saison dernière. « Et si vous ne vous protégez pas, cela fait des dégâts et vous brise. »

De peur que cela ressemble à la série essayant de trouver l’humanité dans les monstres, je vous épargnerai les détails. Non, il n’y a pas de saints parmi ces pécheurs à trouver. Et ce tour de force conteur n’en est que meilleur.

Luis Gerardo Méndez, représenté comme Víctor Tapia dans la saison 3 de « Narcos: Mexico » de Netflix. Source de l’image : Juan Rosas/Netflix