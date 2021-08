Cette série médicale vient de se hisser au sommet des charts Netflix, avec plus d’épisodes en cours

Les téléspectateurs de Netflix ne peuvent tout simplement pas en avoir assez d’un drame médical à succès. Les abonnés de la plate-forme de streaming à travers le monde se sont connectés pour regarder The Good Doctor, aidant la série à se hisser au sommet des charts mondiaux de streaming. Le drame médical ABC suit Shaun Murphy de Freddie Highmore, un jeune résident en chirurgie savant autiste à l’hôpital fictif San Jose St. Bonaventure. Le succès de la série sur Netflix fait suite au succès du film de braquage de banque avec Highmore, The Vault, qui a grimpé dans les charts de streaming aux États-Unis plus tôt en août.

Les données mondiales de FlixPatrol pour le mardi 24 août montrent que The Good Doctor est l’émission n ° 1 sur Netflix dans le monde, la série battant ses collègues du Top 3 Outer Banks et The Chair. La série occupe actuellement la première place parmi les séries dans des pays tels que le Bangladesh, le Danemark, la Finlande et l’Islande, entre autres. Aux États-Unis, cependant, la popularité de la série n’est pas aussi forte. Actuellement, The Good Doctor ne figure sur aucun des 10 meilleurs charts du streamer sur Netflix US, où les charts sont actuellement dominés par Sweet Girl, The Loud House Movie et Manifest, la série NBC annulée le streamer serait actuellement sur le point d’économiser. La raison pour laquelle la série n’apparaît pas dans les charts aux États-Unis se résume au fait que The Good Doctor n’est pas disponible sur la plate-forme américaine. Au contraire, les fans américains de la série peuvent la diffuser sur Hulu, où les quatre saisons sont disponibles.

Le succès en streaming de la série survient alors que les fans attendent plus d’épisodes. Avant même la finale du 7 juin de la saison 4, ABC a remis à The Good Doctor un renouvellement de cinquième saison, la saison à diffuser dans le cadre de la saison 2021-22 du réseau. Le renouvellement a été prononcé en raison du succès de la série. The Good Doctor compte en moyenne environ 8,4 millions de téléspectateurs par épisode, avec sa quatrième saison en tête de la série aux heures de grande écoute d’ABC cette saison. Au moment du renouvellement de la saison 5, la saison 4 obtenait en moyenne une note de 1,3 dans le segment démographique clé de la publicité, égalant l’émission à la quatrième place sur le réseau.

Avec un casting de retour qui comprend Highmore, Richard Schiff, Antonia Thomas, Hill Harper, Christina Chang, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee et Paige Spara, la saison 5 verra trois nouveaux habitués de la série – Noah Galvin et Bria Samoné Henderson, qui se sont reproduits la saison dernière, et Osvaldo Benavides, qui a joué le rôle principal dans la finale de la saison 4. La chère actrice d’Evan Hansen, Rachel Bay Jones, a également été confirmée pour rejoindre la saison 5 pour un rôle récurrent majeur, a rapporté Deadline. Les nouveaux ajouts surviennent alors que la série se prépare pour la saison 5 sans deux membres de la distribution. Nicholas Gonzalez, qui a joué le rôle du Dr Neil Melendez, a quitté la série au début de la saison 4, Antonia Thomas du Dr Claire Browne étant partie lors de la finale de la saison.

La saison 5 de Good Doctor devrait être diffusée le lundi 27 septembre à 22 h HE sur ABC. Vous pouvez consulter le programme complet d’ABC pour l’automne 2021 en cliquant ici. Restez à l’écoute de PopCulture pour les dernières mises à jour télévisées et en streaming !