Cette série originale de Netflix a finalement volé la place n°1 à ‘Manifest’ • .

Cela devait finir par arriver. Après sa séquence extraordinaire de près d’un mois en tant qu’émission de télévision n ° 1 sur Netflix, une autre émission a finalement fait sortir Manifest de la première place du classement des 10 meilleurs streamers. Ce serait le propre Virgin River de Netflix, dont la saison 3 vient d’être ajoutée au service. C’est une série originale de Netflix sur une infirmière praticienne qui quitte Los Angeles pour une ville reculée du nord de la Californie. Nous devons également ajouter qu’il s’étend déjà sur trois saisons, ce qui fait de cet original Netflix un peu aberrant.

Netflix met souvent fin à sa série télévisée originale après une ou deux saisons. Peut-être trois, à des occasions plus rares. Parmi les exemples récents, citons Cursed, le fantasme de l’ère arthurienne que Netflix vient de supprimer après une saison. Les exceptions à cela, en attendant, incluent des succès massifs comme Stranger Things (dont la quatrième saison arrive bientôt).

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Alexa très populaires sont-elles en vente pour seulement 3,75 $ chacune ? ! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (40 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : LJFPY4K4 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La saison 3 de Virgin River de Netflix est maintenant disponible

Le synopsis officiel de Netflix pour la troisième saison de Virgin River, quant à lui, garde les choses un peu, eh bien, vagues. Il contient apparemment « encore plus de drame en réserve pour nos personnages bien-aimés. Les faits saillants incluent des funérailles, un incendie, un divorce, un ouragan et une nouvelle romance, dans une saison pleine de rebondissements qui gardera les fans sur le bord de leurs sièges. »

La nouvelle saison offre aux téléspectateurs 10 épisodes, chacun d’environ 40 minutes.

Certes, faire ses débuts à la première place était probablement aussi à prévoir pour la nouvelle saison. Lorsque Netflix a publié Virgin River Season 2 à la fin de l’année dernière, par exemple, il s’est retrouvé au sommet du top 10 pendant une semaine complète. Maintenant, l’émission mérite-t-elle de battre le drame NBC annulé préféré d’Internet du moment?

C’est une tout autre affaire.

#EnregistrerManifeste

Nous POUVONS battre Virgin River et revenir au numéro 1 ! Continuez simplement à diffuser et nous commencerons une nouvelle séquence. On n’a toujours pas quitté le top 3 et c’est sur Netflix depuis un mois entier. Et nous pouvons battre un autre record pour le nombre de jours dans le top dix. #SaveManifest #ReconsiderManifest pic.twitter.com/rhRhjrlqEC — #ManifesteReshop | Diffusez le manifeste sur Netflix (@RenewManifest) 10 juillet 2021

Sur Twitter, Instagram et autres, vous trouverez des dizaines de comptes de médias sociaux, tous avec une forme d’appel de clairon des fans à « Enregistrer le manifeste » dans leurs noms de compte.

Le créateur de l’émission, Jeff Rake, s’engage avec la base mondiale de fans de l’émission comme peu d’autres créateurs du secteur. Ces derniers jours, il a organisé une sorte de chasse au trésor narrative sur Twitter. Il répond également aux questions des fans, à peu près toute la journée, et partage des informations révélant les coulisses. Il s’extasie sur les acteurs de Manifest qui faisaient partie du drame que NBC a annulé après trois saisons (laissant de grandes intrigues non résolues). Et il remercie les fans, encore et encore, pour leur soutien.

Selon le compte Twitter @SaveManifest, l’émission a maintenant passé plus d’un mois (32 jours) sur la liste des 10 meilleurs de Netflix. Il a été n°1 pendant 27 de ces jours.

Les fans, quant à eux, continuent d’organiser des soirées de veille et de parler de l’émission en ligne. Virgin River de Netflix a peut-être finalement fait sortir Manifest de la première place du classement de popularité de l’application. Mais dans l’ensemble, cela ne change rien. Ce dernier a trouvé une seconde vie improbable en ligne, en grande partie grâce aux fans qui ont fait connaître leurs souhaits. Comme ce serait fascinant si ce n’était pas la fin de l’histoire.

Meilleure offre du jour Cuisinez un steak et un poulet parfaits à chaque fois avec cette brillante trouvaille Amazon – maintenant en vente! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 31,99 $ Vous économisez : 8,00 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission