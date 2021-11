Cette série vous fera remettre en question tous les fondamentaux du système

19/11/2021 à 14:02 CET

Marisella de Dieu

Les protagonistes de la série nous racontent ce que nous réserve la deuxième saison de ‘Perfect Life’.

Celia Freijeiro (Vigo, 1983) et Aixa Villagran (Séville, 1978) n’ont pas seulement fait de l’ananas avec Leticia Dolera sur le tournage de la série ‘Perfect Life’, où elles incarnent la meilleure amie et sœur de Maria, mais aussi dans la vraie vie. Pour préparer la deuxième saison, désormais disponible sur Movistar +, ils sont même allés se retirer ensemble, comme le font leurs personnages dans la fiction.

Cris, le personnage de Celia, s’embrouille cette année à propos de sa relation ouverte avec son mari. Célia Freijeiro : Eh bien, je crois qu’il fait une chose très courageuse et honnête et, au lieu de cacher ce qui s’est passé, il risque de voir la situation, de la soulever au sein de son mariage et de poser à son partenaire une question sensible : que se passe-t-il ici ? ? Il le fait très timidement, avec un peu de jeu, osant laisser entendre que son truc ne marche pas. Je pense qu’au final, le parcours de Cris a plus à voir avec elle-même et avec le fait d’affronter le vide, et si elle ne pouvait pas s’appuyer sur toutes les structures qu’elle avait jusque-là. Ils nous apprennent à rester, mais ils ne nous apprennent pas à partir.

Esther, en revanche, ce qui est proposé dans cette deuxième saison, c’est de s’installer, ce qui va justement à l’encontre de son esprit libre. Aixa Villagran : Plutôt que de se calmer, il cherche une autre voie, car la formule habituelle basée sur le chaos et le lâcher prise ne fonctionne pas pour lui, car il ne répond pas aux attentes qui nous sont demandées pour avoir une vie ordonnée à 40 ans. Cherche donc à mûrir à travers une relation avec une femme plus âgée. Mais il passe tout le voyage avec ce dilemme, car il ne s’intègre pas tout à fait dans cette vie structurée que l’environnement exige de lui.

Avez-vous également ressenti cette pression de s’intégrer dont souffrent vos personnages ? Célia Freijeiro : Ce que j’ai ressenti, c’est l’auto-exigence et l’idéalisation des choses. Le voyage que j’entreprends sur le plan personnel est celui de vivre dans l’ici et maintenant et d’être connecté à ce que je ressens et à ce dont j’ai besoin, pas à ce qu’ils me disent dont j’ai besoin. S’écouter ainsi est très précieux. Dans la série Leti soulève également à quel point il est fondamental de prendre soin de notre émotivité.

Aixa Villagran : De plus, nous devons toujours être les femmes parfaites. Il faut avoir un travail, un partenaire stable, des enfants… J’en ai un peu marre du fait qu’à chaque fois que tu sors de ce schéma idéal, tu es le plus bizarre ou le plus amer, quand tu peux être très heureux avec un autre type de vie atypique. Cette série m’a fait beaucoup réfléchir sur ce qui est bien et ce qui ne l’est pas, sur la mesure dans laquelle nous fonctionnons d’une certaine manière parce que le système nous dit de le faire de cette façon.

Célia Freijeiro : ‘Perfect Life’ est une série qui interroge le système et les dogmes, et qui fait réfléchir.

Le personnage de Cris introduit le thème de l’infidélité. Juge-t-on davantage les personnages féminins ? Célia Freijeiro : Ici, nous revendiquons notre droit de ne pas bien faire les choses et de tout gâcher, de ne pas répondre aux attentes et de faire des choses qui, peut-être socialement, ne sont pas correctes. Nous avons manqué de références féminines et, comme Leticia est une créatrice, elle met trois femmes au centre de l’histoire et au final on se rend compte que la même chose nous traverse tous. Mais comme on nous a dit comment nous devons être, soudainement, quand vous voyez une femme se comporter ainsi, il y a un substitut. Par exemple, je n’étais jamais allé à une retraite et puisque Leticia voulait faire des recherches sur ce sujet pour la série, nous y sommes allés et je me suis découvert des préjugés contre quelque chose que je n’avais jamais vécu.

Et comment s’est passé la retraite ?Célia Freijeiro : Nous en avons fait deux. Nous sommes allés à trois d’abord, mais cela n’a pas fonctionné et nous nous sommes enfuis. Dans la seconde, Leti et moi sommes allés et j’ai découvert un endroit merveilleux à Garrotxa (Catalogne), partageant des expériences avec 10 femmes que nous ne connaissions pas du tout et avec qui un très beau lien s’est créé.

Aixa, vous avez une vaste scène de nu à partir de la taille. Comment l’avez-vous vécu ?Aixa Villagran : Cela vous a semblé long ? J’ai beaucoup parlé de ce nu avec Leti. Au début, elle en voulait un complet, mais je lui ai dit qu’il me semblait plus intéressant que ce soit à partir de la taille car cela comptait plus que ce qui se passe quand on sort du lit après avoir couché avec quelqu’un. Cela m’a semblé un nu puissant, différent, risqué, à part le fait que je pense que dans cette deuxième saison il y a une certaine excuse pour la chatte, on a voulu la montrer de manière naturelle, non sexualisée.

C’est pourquoi il y a aussi la scène de Leticia regardant sa vulve.Aixa Villagran : Oui, c’est une scène très intime dans laquelle ce n’est pas du tout sexualisé et je l’apprécie, car je n’aime pas que cela devienne quelque chose de tabou. J’en ai marre de voir la censure des mamelons sur Instagram et je trouve ça très courageux que cette série soit montrée d’un endroit non sexualisé. La scène de nu n’a pas été longue pour moi, je l’ai appréciée comme un nain.

Ce sera le manque d’habitude de voir ce genre de scènes.Aixa Villagran : Oui, nous n’avons pas l’habitude de le voir. Espérons que le nu n’est pas seulement quelque chose de sexuel. Quand le script l’exige comme ça, d’accord, mais ça peut aussi être anecdotique et raconter d’autres choses. Dans ma scène particulière, il n’y a pas de nu, mais le naturel de se réveiller un jour au lit avec un inconnu.

« Perfect Life » a-t-il été bien plus qu’une série qui sera ajoutée à votre CV ?Célia Freijeiro : Cela a été un cadeau sur le plan professionnel et personnel. Professionnel, parce que vous rencontrez un créateur avec un haut niveau d’engagement, de sensibilité et d’intelligence émotionnelle, qui est capable de mettre trois femmes au centre de l’histoire, où beaucoup de questions et d’inquiétudes sont questionnées que nous nous interrogeons aussi, et quand vous obtenez un script qui vous met au défi de cette façon, il vous émeut et vous émeut. De plus, Leticia nous laisse la place de proposer, de poser ces questions qui étaient les siennes, et du coup cela devient quelque chose de plus qu’un travail, quelque chose de nourrissant, vous vous nourrissez de ce travail et ce travail se nourrit de votre expérience. Et sur le plan personnel, vous rencontrez une équipe qui a un capitaine qui vous propose ce voyage et se mouille tellement que vous n’avez pas d’autre choix que de l’accompagner. Vous sentez ce projet comme le vôtre, des liens très forts et particuliers se créent.

Aixa Villagran : Nous sommes habitués à voir une formule qui veut que les femmes soient dépeintes du point de vue masculin et lorsqu’un projet vous parvient dans lequel la femme est la protagoniste et raconte nos préoccupations, nos problèmes, nos peurs, nos joies, il est inévitable de s’impliquer d’une manière différente. Je m’implique à cent pour cent dans chaque projet, mais dans celui-ci, pas seulement par amitié, je me jette dans la piscine différemment parce qu’il touche à des problématiques qui m’interpellent et il me semble important qu’elles deviennent visibles, pas seulement à partir de le point de vue féminin, mais aussi des questions telles que le handicap et la santé mentale.