Cette seule statistique sur les Chiefs devrait effrayer le reste de l’AFC

Ceci est la version en ligne de notre newsletter quotidienne, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

Les Chiefs de Kansas City ont battu les Steelers de Pittsburgh hier à domicile, remportant 36-10 dans un match qui n’a jamais été aussi serré que ce score déséquilibré.

Patrick Mahomes était son brillant habituel, lançant 258 verges et trois touchés, le tout sans l’une de ses cibles préférées, Travis Kelce, qui était sorti avec COVID.

La victoire était la huitième consécutive des Chiefs, ce qui est assez incroyable, et les a maintenus à la première place de la course aux séries éliminatoires de l’AFC. Ils ont maintenant une fiche de 11-4 et ont un match d’avance sur le Tennessee, qui a battu les Chiefs 27-3 lors de la semaine 7.

Les Chiefs termineront leur saison régulière avec deux matchs sur la route – une énorme confrontation la semaine prochaine avec Joe Burrow et les Bengals suivi d’un voyage à Denver pour affronter les Broncos en finale.

Le reste de l’AFC espère mieux que les Chiefs glissent d’une manière ou d’une autre au cours des deux dernières semaines et n’obtiennent pas l’avantage du terrain en séries éliminatoires, car cette statistique est une mauvaise nouvelle pour le reste de la conférence – les Chiefs ont abandonné 10 points ou moins lors de leurs cinq derniers matchs à domicile. Cela inclut des victoires contre les Packers, les Cowboys, les Broncos, les Raiders et les Steelers.

Après un début de saison lent, les Chiefs semblent maintenant prêts à disputer une troisième apparition consécutive au Super Bowl et cela tient en grande partie à la façon dont la défense a joué, en particulier à domicile.

Traiter avec Mahomes et cette attaque n’est jamais une chose amusante, mais maintenant la défense devient importante et un voyage pour n’importe quelle équipe à Arrowhead en séries éliminatoires ne semble pas être une bonne option.

Bien sûr, les Bills ont battu les Patriots en Nouvelle-Angleterre dimanche et ont battu les Chiefs plus tôt cette année sur la route, mais vous devez penser que les choses seraient un peu différentes pour eux lors d’un match éliminatoire à Kansas City. Les Chiefs, comme vous vous en souvenez peut-être, ont battu Buffalo à domicile lors du match de championnat de l’AFC l’année dernière.

Il reste encore beaucoup de football à jouer (cette saison de 17 matchs semble très longue), mais les Chiefs sont de retour là où nous pensions tous qu’ils seraient et leur défense y est pour beaucoup.

Ce qui est une mauvaise nouvelle pour le reste de l’AFC.

Coups rapides : Super course de corgi dans le Minnesota… Récompenses de la semaine 16 de la NFL… Les coéquipiers de Washington se battent en marge… Et plus encore.

– La course de corgi à la mi-temps du match Rams-Vikings d’hier au Minnesota était aussi impressionnante que cela puisse paraître.

– Mes NFL Week 16 Awards reviennent sur le bon, le mauvais et l’hilarant de l’action NFL de dimanche, y compris la neige qui rend une passe Russell Wilson TD si belle.

– Jonathan Allen et Daron Payne de Washington (qui étaient également coéquipiers en Alabama) se sont battus sur la touche la nuit dernière à Dallas et le monde de la NFL a eu des réactions.

– La réaction de Dan Quinn au choix 6 de DeMarcus Lawrence contre Washington était trop bonne.

– Robby Anderson a célébré un premier essai tout en perdant 26 points contre les Bucs et les fans de la NFL l’ont déchiré.