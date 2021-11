Cette Séville est bien vivante

24/11/2021 à 08:00 CET

Victoire méritée de Séville contre Wolfsburg (2-0) dans le meilleur match cette saison en Europe. Le dernier jour ne conviendra pas au cœur. Cela dépend de lui mais pour cela il devra gagner en Autriche Salzbourg, qu’avec deux défaites la passe a été compliquée. Maintenant, le premier est Lille et Wolfsburg est le dernier. Entre Gaulois et Allemands, il n’y a que trois points de différence.

1er – @SevillaFC pourrait devenir la première équipe espagnole de l’histoire de la @LigadeCampeones à se qualifier dès la phase de groupes après n’avoir pas remporté les 4 premiers matchs (la dernière à le faire en général était l’Atalanta lors de la saison 2019/20). Miracle #SevillaFC pic.twitter.com/cHtkkmmScz – OptaJose (@OptaJose) 23 novembre 2021

Grâce à cette victoire, Séville pourrait devenir le première équipe espagnole de l’histoire de la Ligue des champions à se qualifier dès la phase de groupes après avoir échoué à remporter les 4 premiers matches. Le dernier à le faire dans l’ensemble était l’Atalanta lors de la saison 2019/20.

Une victoire qui a beaucoup souffert. D’abord brossé Kooundé avec une tête imposante et Jordan avait raison cette fois avec la tête. Rakitic l’a mis parfait et le milieu de terrain n’a pas échoué contre Pervan. Rafa mir, l’un de ceux qui sont entrés dans le vert dans la première fenêtre que Lopetegui a passé, a terminé le but en 97′ un grand centre de l’Argentin.

Séville dépend d’elle-même

Le dernier jour du groupe G ne conviendra pas aux âmes sensibles. Les quatre équipes ont des possibilités, et en fait, chacun d’eux dépend de lui-même pour accéder au huitième. Séville jouera en Autriche contre Salzbourg, celui qui gagnera sera la huitième équipe. S’ils sont à égalité, Séville serait absent pendant que les Autrichiens dépendraient de l’autre partie.

Lille et Wolfsburg se rencontreront en Allemagne. Si les Allemands remportent la victoire, ils seront une équipe en huitièmes de finale tant qu’il n’y aura pas de match nul en Autriche, ce qui serait décidé par un triple nul. En cas de victoire des Français, ils seraient premiers du groupe. Avec un match nul, seul Lille accéderait au huitième.