Cette simple astuce pourrait changer le fonctionnement des caméras de smartphone – .

En ce qui concerne la conception de smartphones, nous sommes dans une situation d’attente depuis au moins deux ans, car nous attendons que les fabricants de combinés mettent sur le marché le téléphone parfait. L’iPhone 12 est livré avec un tout nouveau design, mais l’écran a la même encoche que l’iPhone X 2017. Sur Android, les appareils photo perforés sont la norme des smartphones tout écran. La caméra selfie peut percer l’écran à partir d’une position centrale ou décentrée. Il peut comporter un ou deux objectifs. Mais les téléphones se ressemblent tous.

Les choses peuvent empirer encore lorsque le design parfait tombe. Les vendeurs de smartphones travaillent sur une technologie de caméra qui leur permettra de placer la caméra selfie sous un écran OLED fonctionnel, auquel cas les téléphones perdront des encoches et des trous d’affichage. Selon certaines rumeurs, Apple travaillerait sur des composants Face ID qui fonctionneraient à travers l’écran.

Nous avons vu des prototypes avec des caméras sous-écran en 2019 et le premier produit commercial au monde à utiliser la technologie lancée l’année dernière. Mais la fonctionnalité n’a pas encore été généralisée. La qualité de l’appareil photo peut être un défi que les fabricants de téléphones doivent encore surmonter, mais Xiaomi a déjà une idée brillante pour faire d’une pierre deux coups.

Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi est connu pour la démonstration des nouvelles fonctionnalités des smartphones avant qu’ils ne soient prêts pour les produits commerciaux. Ces dernières années, les entreprises ont dévoilé des caméras sous-écran, une technologie de charge rapide de la batterie et une technologie de charge sans fil longue distance, bien avant que les fonctionnalités ne soient prêtes pour la consommation de masse.

Le blog néerlandais LetsGoDigital a trouvé une autre innovation Xiaomi qui pourrait être montrée dans les futurs combinés conceptuels, une caméra tournante qui fonctionnerait à la fois comme une caméra selfie sous-écran et une lentille de caméra arrière. Le brevet a été déposé auprès de l’OMPI en février dernier et publié il y a quelques jours.

Technologie brevetée de Xiaomi décrivant une caméra qui peut basculer entre les positions de selfie et de caméra arrière. Source de l’image: Xiaomi via LetsGoDigital

La caméra tournante comporterait un mécanisme permettant à la caméra de basculer entre la caméra selfie et la caméra arrière, en fonction des besoins de l’utilisateur. Par défaut, la caméra rotative serait tournée vers l’arrière du téléphone, prête à être utilisée pour capturer des photos et des vidéos régulières.

Les images ci-dessus montrent un téléphone doté d’un module de caméra arrière à triple objectif, la caméra supérieure pouvant pivoter entre les positions avant et arrière. En mode selfie, la caméra tourne en interne et la zone d’affichage autour de la caméra sera désactivée afin que la lumière puisse atteindre le capteur. Un mécanisme magnétique ou motorisé rendra la rotation de la caméra possible.

Il y a des avantages évidents à considérer pour une telle technologie de caméra. S’il est utilisé, le système Xiaomi utilisera la même caméra principale pour les selfies et les applications de chat vidéo. Les caméras selfie sont rarement à égalité avec la caméra arrière principale en termes de performances. Sans oublier que les caméras sous-écran pourraient être encore plus désavantagées par rapport aux caméras selfie traditionnelles. C’est là qu’une meilleure caméra selfie pourrait aider. En faisant pivoter la caméra principale du module arrière, Xiaomi pourrait améliorer les performances de la caméra selfie sans payer plus pour un meilleur capteur selfie.

Le recyclage d’une caméra à partir du module arrière ne permettrait pas seulement d’économiser de l’argent, car l’achat d’un capteur selfie haut de gamme séparé ne sera plus nécessaire, mais également d’un espace interne qui pourrait être utilisé pour augmenter la capacité de la batterie. D’autre part, une caméra tournante aura besoin de composants supplémentaires pour permettre à ce capteur de tourner, ce qui pourrait consommer de l’espace qui serait autrement alloué à la batterie.

Faire pivoter une lentille à l’intérieur du téléphone peut avoir un effet secondaire supplémentaire. La bosse de l’appareil photo du téléphone, qui est généralement plus épaisse que le reste du téléphone, devra peut-être être encore plus épaisse pour permettre la rotation de l’objectif.

Ensuite, il y a aussi un risque de dysfonctionnement à considérer. Une caméra flip avec des pièces mobiles peut toujours échouer, et c’était la principale préoccupation avec les systèmes de caméra glissant des téléphones dans les années qui ont suivi le lancement de l’iPhone X. Mais avec cette caméra rotative interne, il n’y a pas de souci que des débris pénètrent dans le mécanisme de la caméra, car tout se passerait à l’intérieur du combiné.

Comme pour les autres technologies brevetées, il est impossible de dire si ou quand Xiaomi utilisera la technologie. Xiaomi n’est pas le seul fabricant de combinés à utiliser les mêmes capteurs d’image pour les caméras avant et arrière. Apple a un brevet de 2015 qui propose un système de miroirs pour diffuser la lumière des caméras avant et arrière vers le même capteur interne. Comme Xiaomi, la technologie aiderait Apple à réduire le nombre de capteurs utilisés dans un téléphone. Mais contrairement à Xiaomi, la technologie n’implique pas une caméra réelle tournant à l’intérieur de l’iPhone.

