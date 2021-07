Cette Smart TV Samsung QLED est réduite à moins de 500 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ne pensez-vous pas que le moment est venu de passer à la 4K ? Voyez grand avec ce téléviseur intelligent 4K Samsung de 43 pouces. Cela coûte moins de 500 euros !

Vous n’avez plus d’excuse pour ne pas passer en 4K. La nouvelle résolution n’a pas seulement atteint les films et séries, mais aussi les jeux vidéo grâce à la nouvelle génération de consoles. Mais pour profiter de cette résolution, vous avez besoin d’un téléviseur correspondant.

Par chance, Samsung vient sauver la situation avec une Smart TV 4K de 43 pouces et à un prix très intéressant : 477 euros, un prix plus qu’abordable pour vous permettre enfin de passer à la 4K. Vous êtes à court d’excuses !

Téléviseur QLED 4K de Samsung du catalogue 2021 avec une dalle de 43 pouces. La technologie Quantum Dot vous permet de profiter de 100% du volume de couleur. Son processeur est capable d’optimiser les images et de les transformer en 4K quelle que soit leur source source. Il prend en charge plusieurs assistants vocaux.

Il s’agit d’un téléviseur intelligent QLED de 43 pouces et Prend en charge la résolution UltraHD 4K, ce qui correspond à 3 840 x 2 160 pixels dans un format d’écran 16: 9, qui en fonction de jeu passe à 31: 9.

Ce téléviseur est idéal pour profiter de vos séries, films et jeux vidéo préférés en pleine luminosité et couleur. Et est-ce que cette Smart TV Comprend la technologie Quantum Dot de Samsung pour reproduire un volume de couleur à 100 %, affichant des scènes lumineuses et sombres à n’importe quel niveau de luminosité.

Fonctionne avec un processeur Tizen 6.0 et ajoute de nouvelles fonctionnalités, comme Samsug Health, la console de jeux et Office 365. Et pour une expérience totalement immersive, a un son surround 3D et une intelligence artificielle de reproduire le son uniquement à l’endroit exact où se déroule l’action. Il comprend également OST Lite, Q-Symphony, Bluetooth Audio et Surround Sound.

En outre, est réglable en hauteur vous pouvez donc le positionner comme vous le souhaitez et vous pouvez regarder votre contenu préféré ou jouer sans vous retrouver avec des douleurs aux yeux ou au cou. Quant à vos relations, intègre WiFi, HDMI, USB, audio numérique, CI et RF.

Avec cette spectaculaire Smart TV au prix de 477 euros, vous n’avez plus d’excuse pour passer à la 4K, alors profitez-en et revivez vos séries, films et jeux vidéo préférés dans les moindres détails.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.