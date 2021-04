Cette smartwatch Huawei tombe à 109 euros sur Amazon: c’est l’une des smartwatches les plus complètes du marché | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Design élégant et bonnes fonctionnalités, c’est la Huawei Watch GT2 qui est à un prix imbattable sur Amazon.

Les montres intelligentes sont généralement axées sur le sport, pour surveiller chacune de nos activités physiques et se reposer. Cependant, ils peuvent également être un excellent complément à emporter n’importe où au quotidien.

Les fabricants de smartwatch ne parient plus uniquement sur de bons avantages qui prennent soin de notre santé, ils défendent également des designs élégants et confortables que nous pouvons mettre au travail ou à tout autre événement. Ainsi est le Montre Huawei GT2 qui est en vente sur Amazon.

Cette montre, malgré ses caractéristiques pertinentes, a un prix de plus en plus abordable. Vous pouvez l’acheter dès maintenant pour 109 euros sur Amazon, sans frais de port. Vous pouvez le recevoir à la maison en une semaine, mais si vous en avez besoin de toute urgence, vous pouvez utiliser la livraison rapide Amazon Prime.

Huawei Watch GT 2 sur Amazon

La Huawei Watch GT3 est livrée avec GPS intégré pour pouvoir enregistrer vos entraînements en extérieur plus précisément et 15 modes sportifs, huit pour les activités de plein air et sept pour les activités en salle. Ainsi, vous pouvez oublier le téléphone à la maison et entrer plus confortablement.

Il offre également la mesure de taux d’oxygène dans le sang SpO2 pour mieux surveiller votre santé pendant les entraînements, ainsi que d’autres paramètres tels que la fréquence cardiaque, le compteur de pas et les calories brûlées. Toutes ces fonctions et bien d’autres à utiliser pendant des jours et des jours, l’autonomie est un autre de ses atouts. Contrairement à d’autres modèles, su batterie dure jusqu’à deux semaines sur une seule charge, vous n’avez donc pas à vous soucier de le charger tous les soirs.

Voulez-vous donner le meilleur de vous-même dans votre entraînement sportif? Les montres intelligentes de sport seront un excellent soutien pour y parvenir.

Bien sûr, le design est remarquable, a un style élégant. Grâce à son cadran incurvé en 3D sans lunette, vous pouvez l’utiliser non seulement pour faire de l’exercice, mais il s’intègre également dans d’autres looks. Dans ce cas c’est le modèle avec un cadran doré et un bracelet blanc, vous pouvez le changer pour un autre que vous aimez et ainsi l’adapter en fonction de l’ensemble de chaque jour.

Pour 109 euros, c’est l’une des montres les plus complètes du marché. Parfait pour se faire plaisir ou faire un bon cadeau pour quelqu’un d’autre. N’oubliez pas qu’avec un compte Prime dont vous pouvez profiter gratuitement le premier mois, il est possible de recevoir la commande en moins de 24 heures.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.