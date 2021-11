Cette société espagnole vient de réussir à créer un moteur de fusée spatiale : cible Mars | La technologie

L’ingénierie aérospatiale espagnole a de la chance grâce à la société Pangea Aeroespace qui vient de réussir à créer un moteur aérospike fonctionnel qui pourrait être la solution pour emmener des satellites dans l’espace de manière efficace et économique.

Fondée en 2018, la startup espagnole souhaitait résoudre les problèmes techniques que présentaient les moteurs afin d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts associés aux missions spatiales.

Pour cela, ils se sont penchés sur les développements de la NASA dans les années 70 et 90, lorsque l’entreprise publique américaine a créé et fabriqué les premiers moteurs en V, ou encore appelés aerospike.

Ces moteurs en vedette une amélioration en termes d’efficacité, car ils ont utilisé moins de carburant grâce à sa conception à double échappement.

Aujourd’hui, la société espagnole Pangea Aeroespace a réussi à reproduire cette conception mais avec des matériaux bon marché et durables, et avec un coût de fabrication exceptionnellement bas.

Ces deux qualités ont réussi à attirer l’attention de plusieurs agences spatiales, comme le Centre national d’études spatiales français, où elles mettront à l’épreuve leur invention pour la fabrication de véritables moteurs de fusée. Ils sont également en pourparlers avec l’ESA.

Les raisons pour lesquelles le moteur aerospike a été abandonné en 1990 était la montée en flèche des coûts de fabrication et d’assemblagePar conséquent, le secteur aéronautique est passé à la conception traditionnelle des capots.

Maintenant avec l’utilisation de Des imprimantes 3D pour faire de la fabrication additive et avec de nouveaux matériaux (GRop42, un alliage de cuivre, provient d’une usine de Valladolid), la société espagnole a réussi à développer un moteur en V vraiment bon marché à fabriquer.

La startup assure avoir réussi à s’allumer du premier coup, pendant plus de trois minutes à la fois, et à plusieurs reprises, son prototype de moteur aérospike, on peut donc dire que Pangea Aeroespace a entre ses mains un produit qui peut changer l’industrie aérospatiale.

Une fois la conception de ce moteur Made in Spain transférée sur de vraies fusées, ce ne sera plus qu’une question de temps avant que nous nous rendions sur la Lune ou sur Mars poussés par l’ingéniosité espagnole, comme au bon vieux temps des navires et des conquérants.