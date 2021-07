Cette sorbetière balaie Amazon grâce à son petit prix : elle est en vente pour seulement 45 euros | Vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Amazon a baissé le prix d’une machine à glace, parfaite pour faire sa propre glace et mieux faire face à la chaleur estivale.

L’été est la période idéale pour tous ceux qui aiment glaces. Cependant, si vous souhaitez éviter la transformation industrielle, vous avez la possibilité de les faire à la main à la maison.

De cette façon, vous saurez exactement quels ingrédients ils contiennent et vous pourrez utiliser des éléments sains pour leur préparation, tels que des fruits, des jus de fruits, des jus de fruits, des smoothies, etc.

Sur Amazon, il existe une grande variété d’accessoires pour la fabrication de glaces artisanales à vendre, ainsi que des gadgets dans le même but.

Cette sorbetière d’une capacité de 1,5L permet de préparer des glaces de toutes les saveurs, ainsi que des sorbets. Il est facile à utiliser et dispose d’un écran LCD.

Le réfrigérateur le plus vendu de la plateforme de commerce électronique est disponible en ce moment avec une offre intéressante. La machine à glace Princess a coûté 59,99 euros, mais maintenant elle peut être la vôtre pour seulement 38,99 euros. C’est-à-dire qu’il a un rabais de 35%.

son la capacité est de 1,5 litre ainsi vous pouvez préparer des glaces pour toute la famille. Vous pouvez également faire des yaourts glacés et des sorbets de n’importe quelle saveur.

Son écran LCD le rend très pratique et très simple d’utilisation. Grâce à sa taille compacte, la sorbetière Princess peut être facilement rangée ou emportée en camping.

Finalement, vous pouvez le nettoyer sans problème grâce à ses pièces lavables au lave-vaisselle.

Utilisation facile

Environ 200 utilisateurs ont laissé leur avis sur le réfrigérateur sur Amazon. Pour la moitié c’est un produit qui mérite 5 étoiles sur 5.

“Cela me semble un bon appareil, il fait très bien son travail. Très simple d’utilisation, facile à démonter pour le nettoyage. Je l’ai déjà utilisé, et appuyez simplement sur le bouton d’alimentation pour démarrer le compte à rebours de 20 minutes, à cette époque la glace est faite directement pour la manger, texture très crémeuse de ma glace vanille avec des noix concassées. Je suis très content de mon achat. Je le recommande à tout le monde, ils peuvent acheter en toute confiance », explique Gabriela Ardiles Silva.

“C’est très simple à utiliser, le seul truc est que la base est bien congelée et que les ingrédients que nous ajoutons sont très froids. Sinon, la crème glacée ne se formera pas. Ils sortent des glaces prêtes à manger, crémeuses et juste ce qu’il faut. On peut aussi les mettre au congélateur. Mieux encore, nous pouvons faire des glaces très saines avec les ingrédients que nous choisissons. Si nous utilisons du sucre inverti, le résultat est encore meilleur, car il ne cristallise pas. Il y a des recettes sur Internet pour le faire maison avec du sucre, de l’eau, du citron et du bicarbonate », explique Nisoah.

