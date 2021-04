Cette sortie de Bridgerton de Rege-Jean Page vient de se compliquer beaucoup plus, chers lecteurs

Mais, Page a refusé de revenir du tout, et si vous pensez savoir pourquoi, vous avez probablement raison. Non seulement Regé-Jean Page a été la star la plus parlée de Bridgerton Saison 1, mais sa carrière a décollé en conséquence. Et les sources du point de vente ont noté qu’il se concentre maintenant sur le travail cinématographique. Il a récemment pu terminer un rôle dans le prochain film Netflix des frères Russo The Grey Man, qui met également en vedette Chris Evans, Ana de Armas et Ryan Gosling, et tournera bientôt Dungeons and Dragons avec Chris Pine, Michelle Rodriguez et autres.

En plus de cela, de nombreux fans de James Bond ont fait connaître leur désir de voir Page de reprendre ce rôle emblématique, même s’il ne pense pas que ce serait une « partie de rêve » pour lui.