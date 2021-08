Cette sortie de film d’été passionnante sera diffusée sur un seul site pendant 4 heures seulement

A24 a sorti son dernier long métrage, The Green Knight, dans les cinémas américains il y a près de deux semaines maintenant, mais vous êtes pardonné si la prise de conscience de celui-ci vous a en quelque sorte dépassée.

Non seulement l’entreprise théâtrale essaie toujours désespérément de se remettre de son coup de poing dans l’intestin alimenté par les coronavirus au cours de la dernière année. Mais la variante Delta nous a en quelque sorte amenés à un stade de déjà vu de la pandémie, dans lequel les infections augmentent à nouveau. Et les mandats de masque facial reviennent même dans de nombreuses villes. Tout cela ne constitue pas exactement l’environnement le plus propice à l’heure actuelle pour l’industrie du cinéma. Ce qui, bien sûr, oblige les consommateurs à rester coincés dans un théâtre pendant quelques heures avec une bande d’inconnus.

Le chevalier vert, en streaming le 18 août

C’est pourquoi un certain nombre de films et de distributeurs ont choisi de rendre leurs titres disponibles rapidement sur les services de streaming. Disney, par exemple, a emprunté le même jour pour certains titres, comme Black Widow – bien que moyennant des frais supplémentaires, si vous souhaitez regarder via Disney + au lieu d’aller au théâtre.

Il n’y a certainement pas eu de solution unique. Cela signifie que tout le monde expérimente encore des stratégies de publication et des fenêtres. Le tout dans le but de trouver une voie à suivre assez rentable au milieu de la pandémie.

Ce qui nous amène à The Green Knight. Soit dit en passant, un film qui a été retiré de sa sortie prévue au Royaume-Uni en raison d’une légère augmentation des cas de coronavirus.

A24 donne aux fans la possibilité de diffuser le film en ligne la semaine prochaine, pour une nuit seulement. La société de divertissement a annoncé mardi tous les détails de l’option de streaming, que vous pouvez trouver ci-dessous.

Les détails

Les billets sont en vente dès maintenant, sur le site Web de la salle de projection A24. Ils coûtent 20 $. Et après avoir acheté votre billet, vous pourrez regarder le film le 18 août. Mais seulement entre 21 h et 1 h, heure de l’Est. A24 vous enverra un rappel par e-mail la veille. En outre, vous pouvez regarder The Green Knight depuis votre Apple TV, Roku ou sur le site Web Screening Room lui-même.

Voici, en attendant, un aperçu de l’histoire du film, avec l’aimable autorisation d’A24.

“Une aventure fantastique épique basée sur la légende arthurienne intemporelle, The Green Knight raconte l’histoire de Sir Gauvain (Dev Patel), le neveu imprudent et entêté du roi Arthur.” Gauvain « se lance dans une quête audacieuse pour affronter le chevalier vert éponyme, un gigantesque étranger à la peau émeraude et testeur d’hommes. Gauvain affronte des fantômes, des géants, des voleurs et des intrigants dans ce qui devient un voyage plus profond pour définir son personnage et prouver sa valeur aux yeux de sa famille et de son royaume en affrontant le challenger ultime.

Un. Chevalier. Seulement. La salle de projection A24 présente #TheGreenKnight le 18 AOT. Obtenez des billets ⟶ https://t.co/958s0zbXys pic.twitter.com/52HBOSrYuH – A24 (@A24) 10 août 2021

