Cette souris curieuse de Logitech peut prévenir les blessures au poignet et est maintenant en vente sur Amazon | La technologie

Si vous continuez à utiliser une souris à l’ancienne, vous le faites sûrement au risque de votre santé. Les souris ergonomiques sont une alternative particulièrement recommandée pour les utilisateurs intensifs de PC, et aussi de plus en plus moins chères.

Si vous travaillez toujours avec un PC, vous souffrez sûrement de problèmes d’articulation du poignet ou vous connaissez quelqu’un qui en souffre, ce qui est principalement dû à la une façon peu naturelle de tenir la souris et de déplacer le pointeur, ce qui prend huit heures par jour peut nuire gravement à votre santé.

C’est la principale raison pour laquelle de plus en plus de personnes misent sur des souris ergonomiques, ainsi que sur des claviers ergonomiques et des chaises de bureau de qualité. En fin de compte, l’investissement est faible en échange d’éviter de plus grands maux.

Bien qu’il existe de nombreux modèles à vendre, il y en a actuellement un qui se démarque, et c’est le Logitech Ergo M575, qui ne coûte que 37,99 euros sur Amazon et a un design assez original et particulier.

Cette souris ergonomique possède un trackball pour déplacer le curseur sans avoir à bouger la main. De plus, il a une autonomie pouvant aller jusqu’à deux ans.

C’est un modèle qui, contrairement à ce qui est courant depuis des décennies, ne nécessite pas de défilement pour déplacer le pointeur. Il se contrôle avec son trackball et avec votre pouce, sans avoir à bouger du tout votre poignet.

Elle dispose des trois boutons d’actionnement classiques, même si évidemment la forme de cette souris permet un plus grand confort lors du maintien de la main.

Pour le prix qu’il a, ce n’est pas mal du tout, puisqu’il comprend une remise de 14%, et que son prix précédent était déjà assez compétitif.

Évidemment, si vous venez d’une souris conventionnelle, le saut vous coûtera du travail et une période d’adaptation, même si sûrement lorsque vous l’aurez terminé, vous ne pourrez plus utiliser votre ancienne souris.

Un autre avantage du Logitech Ergo M575 est qu’il est sans fil, avec jusqu’à deux ans d’autonomie sur une seule charge., bien que cela dépende beaucoup de l’utilisation que vous en faites et du nombre d’heures par jour qu’il fonctionne.

Comme il coûte plus de 29 euros, il n’a pas de frais de port. Il viendra chez vous gratuitement, que vous soyez un utilisateur Amazon Prime ou non, bien que si vous en profitez pour vous inscrire au mois d’essai gratuit avant de passer votre commande, vous l’aurez beaucoup plus rapidement.

