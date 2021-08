Cette souris rétro inspirée de la Nintendo NES est à 14,99 euros et au design spectaculaire | La technologie

in

Le rétro ne se lasse pas, et malgré le fait que les modes vont et viennent, nos périphériques classiques occupent toujours une place de choix dans notre mémoire, et cela nous aide à dépenser de l’argent sur une série d’accessoires ou de périphériques avec une esthétique qui nous rappelle notre enfance ou temps de l’adolescence.

Et si vous ne le savez toujours pas, il existe une souris inspirée de la console classique Nintendo NES, qui n’est pas seulement un clin d’œil au passé, mais c’est une souris entièrement fonctionnelle, de style sans fil et au design spectaculaire, comprenant un Pavé directionnel sur l’un des côtés qui vous surprendra.

Vous pouvez désormais acheter la souris sans fil 8Bitdo N30 pour seulement 14,99 € sur Amazon, dans un produit qui sera à nouveau disponible dans les prochaines heures, et nous vous conseillons de l’acheter maintenant, car elle s’épuise généralement très facilement.

Cette souris bluetooth est parfaite pour une utilisation sur PC si vous êtes fan de la Nintendo NES, notamment pour son design vintage original.

Cette souris sans fil 8Bitdo N30 inspirée de la console Nintendo NES à 14,99€, vous pourrez la recevoir pour les prochains jours dans le confort de votre foyer et il est compatible pour Windows et Mac.

Il s'agit d'une souris sans fil, très légère, qui fonctionne avec la technologie sans fil 2.4 G et présente un design spectaculaire avec une série de changements qui vont vous surprendre : elle n'a pas de molette centrale et à sa place il y a un pavé tactile 3D qui fonctionne très bien.

D’autre part, vous pouvez également utiliser le pavé directionnel qui se trouve sur l’un de ses côtés pour pouvoir vous déplacer d’une autre manière à travers les différentes pages Web. D’autre part, les boutons droit et gauche sont en caoutchouc afin que notre doigt ne glisse pas avec une utilisation continue.

C’est une souris qui vous fera revenir à l’époque d’antan mais sous la technologie d’aujourd’hui, en évitant ces câbles ennuyeux car elle est sans fil et maintenant à un prix vraiment bas.

