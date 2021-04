Cette star a déjà fait sauter son sommet, mais elle est toujours là – .

Les étoiles se présentent sous de nombreuses formes et tailles. Notre Soleil, par exemple, est massif par rapport à la Terre, mais il est loin d’être le plus grand ou le plus impressionnant. En utilisant le télescope spatial Hubble, la NASA et l’Agence spatiale européenne sont en mesure d’observer de nombreuses étoiles à proximité et ces études ont aidé les scientifiques à en apprendre beaucoup sur la façon dont les étoiles de tous types naissent, vivent et meurent. Dans un nouvel article sur le site Web de la NASA, l’agence spatiale met en lumière la campagne touristique de Hubble depuis 31 ans en ciblant l’une des étoiles les plus brillantes de la Voie lactée, et c’est carrément magnifique.

L’étoile, qui s’appelle AG Carinae, est un peu différente de notre Soleil, et c’est parce que les deux ne sont que des cousins ​​très éloignés. AG Carinae est un type d’étoile connu sous le nom de variable bleue lumineuse, un type d’étoile rare et massive qui maintient un équilibre délicat pour empêcher sa destruction totale. L’image que vous voyez est une combinaison d’expositions de Hubble qui se combinent pour révéler la nature instable de l’étoile, qui est estimée 70 fois plus massive que notre propre Soleil.

Top Deal du jour Les drones de caméra 4K populaires comme celui-ci coûtent généralement des centaines de dollars – obtenez celui-ci en vente pour 79,99 $! Prix ​​courant: 99,99 $ Prix: 79,99 $ Vous économisez: 20,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme l’explique la NASA, les étoiles variables bleues lumineuses gardent leur fraîcheur pendant des années à la fois avant de subir de violentes explosions. L’impressionnant halo autour d’AG Carinae est absolument énorme, mesurant environ trois années-lumière de diamètre. Pour mettre cela en perspective, la distance entre le Soleil et son étoile voisine la plus proche, Proxima Centauri, est à peu près de la même taille. Cette étoile et sa sphère bouillante de gaz chauds et de poussière occupent beaucoup d’espace, et la NASA la qualifie même de «star de célébrité» en raison de sa grande visibilité dans notre galaxie.

Son halo a été créé lors d’une ou plusieurs explosions précédentes, et il continue de rayonner une quantité incroyable d’énergie dans l’espace. La seule chose qui le maintient ensemble est la gravité, et cela ne fait pas un très bon travail. L’étoile, et d’autres comme elle, semblent être constamment au bord de la destruction totale mais conservent d’une manière ou d’une autre leur forme.

«C’est un bras de fer entre la pression de rayonnement de l’intérieur de l’étoile poussant vers l’extérieur et la gravité poussant vers l’intérieur», explique la NASA. «Ce match cosmique entraîne l’expansion et la contraction de l’étoile. La pression extérieure remporte parfois la bataille, et l’étoile se dilate à une taille si immense qu’elle souffle sur ses couches extérieures, comme un volcan en éruption. Mais cette explosion ne se produit que lorsque l’étoile est sur le point de se séparer. Une fois que l’étoile a éjecté le matériau, elle se contracte pour reprendre sa taille normale, se redresse et devient au repos pendant un certain temps. “

De toutes les étoiles que les scientifiques ont observées à la fois dans notre galaxie d’origine et dans d’autres systèmes proches, moins de 50 variables bleues lumineuses ont été repérées, ce qui en fait l’un des types d’étoiles les plus rares. Ils sont également parmi les plus brillants.

Top Deal du jour Les prises intelligentes Wi-Fi très populaires ne coûtent que 4,72 $ chacune avec ce coupon Amazon! Prix ​​courant: 26,99 $ Prix: 18,89 $ Vous économisez: 8,10 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: EXSH75VZ Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.