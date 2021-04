Cette star de cinéma se moque de “ Echo Chamber ” en détruisant Hollywood hors de contact ⋆ .

La star de Scream and Tremors, Jamie Kennedy, joue à Hollywood depuis des décennies, mais il semble en avoir assez de la nature élitiste et déconnectée de la ville libérale. Apparaissant samedi sur Fox News, l’acteur a tourné en dérision la «chambre d’écho» à bulles qui ferme Los Angeles du reste du pays.

Kennedy, qui apparaît dans son premier film à tendance conservatrice, Roe v. Wade, a laissé tomber une partie de la vérité en parlant avec l’animateur de la FNC Jesse Watters: «Je pense qu’Hollywood fonctionne dans sa propre chambre d’écho. Ecoute, j’adore ça. J’ai eu la chance d’en faire partie pendant 30 ans, mais c’est de plus en plus – comment dire – J’ai l’impression que c’est presque du contenu pour lui-même. »

Kennedy, qui tourne en tant que comédien de stand-up, a averti Hollywood: «Je sors au milieu de l’Amérique, partout, les gens se disent: ‘Je n’ai pas vu ce film non plus.’ Donc, je commence à ne pas connaître tous les films qui y sont, et j’ai les écrans, donc le cercle se referme. ”

Dans une interview séparée, Kennedy a parlé de «l’annulation» du célèbre personnage de Looney Tunes, Pepe le Pew, en disant: «C’est une période effrayante [and] à un moment donné, vous devez vivre, non? C’est comme s’il n’y avait plus de pardon.

Le pardon et la compréhension du point de vue des autres ne sont pas quelque chose qui échappe à Hollywood.

WATTERS: Apu des Simpsons, qui a dirigé le Springfield Kwik-E Mart, exprimé par l’acteur Hank Azaria pendant 30 ans jusqu’à ce qu’Azaria quitte après qu’un documentaire a fustigé les stéréotypes des personnages. Et maintenant, il rejoint la tournée d’excuses d’Hollywood en disant que le fait d’exprimer le personnage a contribué au racisme structurel.

HANK AZARIA: Je m’excuse d’avoir contribué à créer cela, à y participer. Vous savez, une partie de moi a le sentiment que je dois aller voir tous les Indiens de ce pays et m’excuser personnellement.

WATTERS: Donc, il est désolé d’avoir dépeint un dessin animé indien dans une émission écrite par des libéraux. Rejoignez-moi maintenant pour réagir, l’acteur Jamie Kennedy, qui a un nouveau film à la demande intitulé «Last Call». Très bien, alors vous savez, Matt Groening, le créateur des Simpsons. C’est un gars libéral. Je veux dire, ils ont embroché les conservateurs pendant quatre décennies et ils sont hilarants. Mais, vous savez, la série a quoi – un gardien irlandais fou, un homme politique sordide, un riche et un chef d’entreprise diabolique en M. Burns? Hollywood n’est-il plus autorisé à représenter quelqu’un qui est différent?

JAMIE KENNEDY: Jesse, j’ai eu cette conversation hier soir, un de mes amis a dit que jouer le jeu était peut-être mort. Maintenant, il est – je pense que nous devrions – certainement, nous devons grandir et nous devons avoir beaucoup plus d’inclusion dans notre entreprise, évidemment et toutes les histoires doivent être racontées. Mais Hank Azaria est un acteur incroyable. Il est incroyable, 30 ans. Je veux dire, je suppose, vous savez, je ne sais pas pourquoi il a démissionné. Mais il a dû démissionner parce qu’il a peut-être l’impression que c’est insensible. Mais ce n’est qu’un personnage de dessin animé. Mais je ne sais pas. Je veux dire, beaucoup – cela se produit beaucoup.

WATTERS: Cela se passe partout et s’ils se débarrassent du jeu d’acteur, alors vous êtes foutu parce que c’est ce que vous faites dans la vie. J’espère que cela n’arrivera pas.

KENNEDY: Eh bien, les acteurs agissent.

WATTERS: Je veux jouer du son de Bill Maher – oui, je sais. Ce n’est évidemment pas réel. Et dans ce cas, c’est un dessin animé. C’est donc encore moins réel. Je veux jouer un son de Bill Maher la semaine dernière, qui vous savez, de temps en temps le cloue à mon avis et dit que les films que Hollywood sort ces jours-ci, vous donne juste envie de ramper dans une petite boule et pleurer. Écoutons.

BILL MAHER: Les nominations à l’Académie disaient: “Regardez quels films nous faisons.” Maintenant, ils disent: “Regardez ce que nous sommes de bonnes personnes.” Ce n’est pas une question de divertissement. Il s’agit de souffrance. Spécifiquement le vôtre.

En toute honnêteté, je dois vous demander, si votre film est si réveillé, comment se fait-il que je m’endorme?

WATTERS: Je veux dire, c’est vrai. Parce que, vous savez, vous et moi avons grandi à une époque où ils avaient, vous savez, de grands films et superproductions et où les gens vont au cinéma et se réunissent et se sentent bien dans ce qu’ils ont vu. Maintenant, je n’ai entendu parler de rien qui ait été nominé. Et chaque scénario a l’air d’avoir été écrit par un gars qui a besoin d’une prescription de Prozac ou quelque chose du genre. Qu’est-ce qui se cache derrière cela à votre avis?

KENNEDY: Je veux dire, je pense – il se passe quelque chose où comme – comme vous l’avez dit, comme, je pense qu’Hollywood fonctionne dans sa propre chambre d’écho. Ecoute, j’adore ça. J’ai eu la chance d’en faire partie pendant 30 ans, mais c’est de plus en plus – comment dire – j’ai l’impression que c’est presque du contenu pour lui-même parce que quand je sors au milieu de l’Amérique, tout autour, les gens sont comme, je n’ai pas vu ce film non plus. Donc, je commence à ne pas connaître tous les films qui sont, et j’ai les cinéastes donc, le cercle se ferme.

WATTERS: C’est vrai. Ils font des films pour eux-mêmes. Je pense que c’est tout à fait exact. Et votre film, “Last Call”. Je ne pense pas que ce soit quelque chose comme certaines de ces choses qu’ils diffusent. C’est un film qui fait du bien et c’est sur un gars qui change les choses dans sa communauté locale à Upper Darby, en Pennsylvanie, un peu près de mon coin de pays où j’ai grandi, alors allez-y à la demande. Voir «Last Call», Jamie Kennedy. Ça va être un bon. Très bien?

KENNEDY: Oui, mec. Il s’agit d’un bar local à Philly, vous connaissez Philly, vous allez prendre un steak au fromage ou un hoagie. Vous avez un Coca, vous rentrez chez vous.

WATTERS: C’est ce que c’est. Très bien, Jamie Kennedy, merci beaucoup d’être venu sur Watters World.