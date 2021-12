Cette star de l’amour et du hip-hop est actuellement enceinte de jumeaux

Amour & Hip Hop : la star de Miami Amara Le Negra attend des jumelles ! La beauté Afro Latina connue pour sa grosse peau et sa peau impeccable se prélasse dans sa grossesse. Le Negra a annoncé l’heureuse nouvelle en novembre avec un magnifique shooting maternité mettant en scène sa propre mère. Depuis lors, elle montre son baby bump en pleine croissance, partageant même qu’elle attend deux filles. « Je suis amoureux d’eux sans même les rencontrer pour le moment », a déclaré le chanteur à HollywoodLife en exclusivité le 19 novembre. « Je peux les sentir donner des coups de pied. Je ne peux qu’imaginer à quoi ils vont ressembler et je suis tellement amoureux . »

La grossesse est particulière pour elle car elle a vécu une perte importante au cours de cette grossesse. « C’est beaucoup, mais c’est définitivement une bénédiction », a-t-elle ajouté, « surtout en sachant qu’il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent malheureusement pas avoir d’enfants et que Dieu m’a bénie avec deux qui étaient à l’origine des triplés. Malheureusement, j’en ai perdu une. C’était une fausse couche que tout le monde a apprise. C’était difficile, mais Dieu m’a béni avec deux bébés, deux petites filles. Toute femme dont c’est la première fois — Dans mon cas, je suis fille unique, donc c’est définitivement nouvelle expérience pour moi dans tous les aspects. Je pense que je suis nerveux, anxieux, excité. Mon instinct maternel est déjà en train de se manifester. »

Le Negra se concentre beaucoup sur les soins personnels à ce stade de sa grossesse, déclarant à BET Lifestyle: « Les soins personnels, c’est dormir. C’est aussi bien que possible pour moi en ce moment. Toute opportunité que j’ai de dormir est une opportunité pour moi pour me ressourcer et me déconnecter du monde. »

Bizarrement, elle dit qu’elle souffre depuis longtemps du manque de sommeil. Mais la grossesse lui a permis de se reposer dont elle avait bien besoin. « C’est drôle. J’ai toujours eu beaucoup de problèmes avec le sommeil. J’ai toujours été cette fille qui ne dort pas trop. Vous savez, trois ou quatre heures et je m’y remets – tard dans la nuit, tôt matins, émissions de télévision, radio ou quoi que ce soit d’autre », a-t-elle déclaré. « Maintenant, avec cette grossesse, je comprends et j’apprécie vraiment la signification de dormir. J’apprécie vraiment le fait que vous soyez dans un espace si paisible lorsque vous dormez, surtout lorsque vous ronflez. C’est ainsi que vous savez que le sommeil est bon. »

Malgré son excitation, elle admet qu’être enceinte de deux bébés lui fait des ravages physiques. « Essayer de comprendre ces changements que mon corps subit parce que je fais constamment 4 jambes, 4 bras. C’est beaucoup de travail sur mon corps », a-t-elle déclaré à Hollywood Life. « Je reste une femme qui travaille. Je prévois de travailler jusqu’au dernier jour de ma grossesse. Je veux être là aussi pour profiter non seulement des premiers stades de mes bébés, mais aussi parce que je suis une femme d’affaires exceptionnelle et je dois y aller là-bas et je suis le fournisseur. C’est beaucoup de travail mais je suis vraiment excité pour le nouveau voyage. Je me sens physiquement épuisé, somnolent, nauséeux, brûlures d’estomac, tous types de sentiments. Beaucoup d’étirements ligamentaires. «