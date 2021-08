Cette star dit qu’elle a quitté sa propre ligue à cause de Madonna

Il n’y a peut-être pas de pleurs au baseball, mais d’après Debra Ailierl’histoire de son expérience avec Madone, il y a l’abandon au baseball.

Lors d’une interview avec The Telegraph publiée le vendredi 13 août, la star de Terms of Endearment, âgée de 66 ans, a rappelé qu’elle avait passé trois mois à s’entraîner avec les Cubs de Chicago pour se préparer à Geena davis‘ dans A League of Their Own, mais qu’elle a quitté le projet après que Madonna ait été choisie pour un autre rôle principal.

Debra a expliqué qu’elle croyait que le réalisateur Penny marshall lancer la pop star était un signe que le film deviendrait « un Elvis [Presley] film », et elle a donc décidé de tirer sa révérence.

“Le studio était d’accord avec moi parce que c’était la seule fois où j’ai perçu un pay-or-play sur mon contrat”, a déclaré le triple nominé aux Oscars. “En d’autres termes, j’ai perçu mon salaire même si je n’ai pas joué, et c’est très difficile à obtenir dans un tribunal.”