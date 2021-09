Cette star du crochet raconte un souvenir émouvant avec le regretté Robin Williams ⋆ 10z viral

Dante Basco a révélé lors d’une récente interview avec . un moment émouvant qu’il a partagé avec le défunt acteur Robin Williams tout en travaillant sur Hook.

Le film de 1991, qui a été réalisé par Steven Spielberg, suit un adulte Peter Pan interprété par Williams alors qu’il retourne à Neverland pour sauver ses enfants de son rival, le capitaine Hook (Dustin Hoffman). Au moment de la sortie du film, il a été considéré comme un flop car il n’a pas répondu aux attentes du box-office.

Basco, qui a joué Rufio le leader des Lost Boys, a partagé des détails sur une conversation mémorable qu’il a eue avec WIlliams. Il a déclaré en dehors du plateau, le couple s’est connecté sur sa nationalité philippine :

« Un jour, Robin m’a pris à part et il m’a dit : « Dante, d’où viens-tu ? Je lui expliquais : “Je viens de la Bay Area” et il me dit : “Oh, ouais, moi aussi”. J’étais comme, ‘Oh, ouais, bien sûr. Robin, tout le monde sait que tu viens de San Francisco. Vous êtes un chat légendaire de San Francisco. Et il dit : « Non, mais d’où vient ta famille à l’origine ? » Je me dis ‘Oh, je suis philippin.’ Et il dit, ‘Oh, je le pensais.’ Sa femme à l’époque, Marsha, ‘Ma femme est à moitié philippine, et tu me rappelles totalement mon beau-père.'”