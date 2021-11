Cette startup aide Microsoft et d’autres à comprendre comment réduire leur empreinte carbone

Le directeur des produits de Carbon Direct, Danan Margason, à gauche, et le PDG Jonathan Goldberg. (Photos Carbone Direct)

Les gens ne peuvent ni voir ni sentir le dioxyde de carbone ou le méthane. Mais sauver la Terre des pires effets d’un monde plus chaud nous oblige à identifier les sources de ces polluants climatiques et à arrêter leurs émissions. Et ces dernières années, les meilleures entreprises technologiques et autres sociétés ont élaboré des plans pour y parvenir.

Bien fait, c’est une tâche ardue de comptabiliser avec précision les tonnes d’émissions et de trouver comment décarboniser les opérations tout en réalisant des bénéfices.

La société de conseil et d’investissement Carbon Direct aide les entreprises à tracer ces voies plus vertes, en aidant notamment Microsoft à créer son plan pour devenir négatif en carbone d’ici la fin de la décennie. Les autres clients divulgués publiquement incluent Alaska Airlines et Shopify.

Le PDG Jonathan Goldberg a lancé Carbon Direct à New York en 2019. La société compte environ 70 employés dans le monde et prévoit de doubler environ au cours de l’année à venir.

Alors que la startup a aidé à développer des plans de réduction de carbone sur mesure pour de grandes entreprises clientes, elle travaille également à développer des outils pour une utilisation plus large. Le directeur des produits Danan Margason, anciennement de la société d’analyse marketing Tune, est en train de construire un deuxième bureau axé sur l’ingénierie à Seattle.

En plus de conseiller les entreprises dans la réduction de leur empreinte carbone, Carbon Direct investit également dans des startups qui éliminent le carbone de l’atmosphère ou le retirent des processus industriels.

Nous avons rencontré Goldberg et Margason pour en savoir plus sur Carbon Direct et la poursuite de la décarbonisation. Les questions et les réponses ont été modifiées pour plus de clarté et de longueur.

. : Où investissez-vous et pouvez-vous obtenir de bons rendements dans ce qui peut être un secteur risqué ?

Goldberg : Nous n’investissons que dans des choses qui éliminent le CO2 de l’atmosphère, convertissent le CO2 en produits utiles, capturent le CO2 au point d’émission ou gèrent l’infrastructure du CO2.

Nous n’avons aucun problème à souscrire des contrats dans l’espace à des rendements commerciaux plus qu’acceptables. Nous souscrivons donc spécifiquement aux paramètres financiers et nous avons une équipe scientifique de 50 personnes – la majeure partie de notre équipe – qui possède une expertise approfondie dans les éléments techniques de l’investissement dans le CO2.

Un tronçon de l’autoroute Coquihalla en Colombie-Britannique, ou autoroute 5, s’effondre après une importante tempête de pluie et des inondations en novembre 2021. Les climatologues affirment que l’événement a été aggravé par le changement climatique. (Photo du ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique)

GW : Comment aidez-vous les entreprises à élaborer des stratégies de réduction des émissions de carbone ?

Marguerite : Nous approfondissons les choix quotidiens spécifiques que les entreprises doivent faire. Supposons que les déplacements des employés représentent une grande partie de mes émissions, dois-je réduire les déplacements des employés ? Quel est l’impact de cela? Dois-je travailler avec différentes compagnies aériennes ? Dois-je investir dans du carburant d’aviation durable ? Qu’est-ce qui sera le mieux pour mon entreprise ? Comment présenter cette décision au conseil d’administration, à mes parties prenantes ? Voilà donc les vrais choix que les entreprises doivent faire.

Une chose intéressante qu’un scientifique en chef de Carbon Direct a développée par le biais de l’Université Columbia est le « coût actualisé de la réduction du carbone », qui est essentiellement un outil pour déterminer – tout comme avec une décision d’investissement – quel est le plus grand retour sur investissement d’un point de vue climatique sur une décision à prendre. Nous essayons donc d’intégrer cela dans nos produits.

GW : Quelle est la taille du secteur de la gestion du carbone ?

Goldberg : Il y a 1,6 billion de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Si vous dites que le prix du carbone, qu’il s’agisse du coût social du carbone ou de toute autre mesure que vous voulez, est de 100 dollars, c’est 160 000 milliards de dollars qu’il faut gérer.

Notre marché adressable est malheureusement grand. Ce serait mieux s’il était petit.

GW : Comment évaluez-vous les promesses de carbone de non-clients comme des promesses légitimes ou vides ?

Goldberg : Des objectifs spécifiques avec des délais immédiats ou intermédiaires sont toujours utiles. Dire que nous serons neutres en carbone en 2050, quand je serai à la retraite, ce n’est pas particulièrement utile. Mais, [saying] nous allons commencer par acheter un million de tonnes de crédits carbone, nous utilisons ce cadre, nous le faisons comme une voie vers 2030 lorsque nous nous attendons à ce que ces six parties de notre chaîne d’approvisionnement se décarbonent, c’est faisable.

Des promesses énormes sans délai, sans calculs réels, me rendent sceptique.

GW : Microsoft, qui est une entreprise super rentable et qui a l’un des plans les plus précis, transparents et agressifs pour réduire les émissions de carbone, peut-il être un modèle pour les autres ?

Goldberg : Je pense que cela renvoie à l’utilisation de ces premiers moteurs comme modèle pour ce qui peut être fait et également comme modèle pour les règles qui peuvent être créées pour aider tout le monde.

L’autre chose que j’aime vraiment que Microsoft fait, ou d’autres clients le font aussi, c’est qu’ils achètent le coût non seulement de l’élimination du carbone, mais dans d’autres domaines… Les clients qui achètent du carburant d’aviation durable à des prix élevés aujourd’hui [for example] rendent service à d’autres entreprises, qui pourront acheter à moindre coût à l’avenir. C’est important.