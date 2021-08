Cette startup de cercueils s’attaque à la grande industrie funéraire en mettant l’accent sur l’innovation directe au consommateur

Les cercueils sont présentés dans un entrepôt Titan Casket. (Photo du cercueil des Titans)

Une autre entreprise liée à la région de Seattle se lance dans la prise de décisions et d’achats après la vie grâce à l’utilisation de la technologie.

Titan Casket est une nouvelle startup qui apporte commodité, économies et service client directement au consommateur à la tâche souvent émouvante d’acheter un cercueil. Les co-fondateurs de la société comprennent une équipe de mari et femme à Bellevue, Washington, et un fabricant et fournisseur de cercueil de longue date sur la côte est.

La mission de Titan est de faciliter l’achat d’un cercueil en ligne, via son propre marché et même sur Amazon, où il est le meilleur vendeur de cercueils. L’objectif est d’éduquer les consommateurs et de leur faire économiser de l’argent au cours d’un processus dans lequel le chagrin l’emporte généralement sur la notion de magasinage et les prix plus élevés des salons funéraires passent comme acceptables sur le moment.

“La plupart des clients se rendent dans un salon funéraire et achètent leur cercueil et les prix sont exorbitants”, a déclaré le cofondateur de Titan, Josh Siegel. Avec une expérience en technologie qui comprend plus de huit ans chez Amazon, Siegel est actuellement chef de produit chez RealSelf, la startup de revue de traitement cosmétique de Seattle. Il est conseiller de Titan tandis que sa femme Liz Siegel et Scott Ginsberg, basé au Massachusetts, sont co-PDG et dirigent les opérations quotidiennes de Titan.

La raison des prix élevés dans les salons funéraires, selon Titan, est que deux grands fabricants contrôlent la majeure partie du marché des cercueils et qu’ils ne vendent qu’aux salons funéraires, et “c’est vraiment au salon funéraire de déterminer ce qu’il faut facturer”, a déclaré Josh Siegel.

Ginsberg a déclaré qu’un cercueil pour lequel Titan facture 1 000 $ peut aller de 1 800 $ à 3 300 $, selon le salon funéraire.



Cercueils en vente sur le site Titan. (Capture d’écran du Cercueil des Titans)

“Les directeurs savent que les gens ne font pas leurs courses”, a déclaré Ginsberg. « Tu vas aller au même salon funéraire où tu es toujours allé. Ce n’est pas bien, ce n’est pas mal, c’est juste ce que les gens font. Le réalisateur sait en quelque sorte qu’il vous a.

C’est un processus pour lequel Ginsberg a commencé à chercher une solution il y a cinq ans. Avec plus de 20 ans dans le secteur des cercueils, Ginsberg a été désarmé en 2016 après un accident de ski. Il a dit qu’il avait acheté un “nouvel ordinateur portable zippy” et qu’il avait commencé à comprendre comment vendre en ligne, d’abord sur Amazon.

“J’en ai vendu un, puis deux, puis trois et ça a juste commencé à faire boule de neige”, a déclaré Ginsberg. “Mais ce n’est pas ma boule de cire”, a-t-il déclaré à propos de la gestion d’un marché en ligne. « Je suis plus une personne de produit. J’ai la vision de l’endroit où je sais que cela devrait être.

Il a trouvé Josh Siegel dans le répertoire des anciens de la Columbia Business School. Ils ont commencé à lancer des idées. Mais une visite de Ginsberg au détaillant de lunettes Warby Parker a scellé ce qu’il pensait qu’ils devraient s’efforcer d’être “le Warby Parker des cercueils”.

“J’ai toujours aimé leur site Web”, a déclaré Ginsberg. «J’ai appelé Josh, j’ai dit:« Direct au consommateur, c’est ça. Je pense qu’il est temps. Le marché est là, l’état d’esprit des gens est là plus que jamais.’”

Co-fondateurs de Titan Casket, de gauche à droite : Josh Siegel, Liz Siegel et Scott Ginsberg. (Photos liées)

Un nombre croissant de startups innovent pour apporter des changements à l’industrie funéraire de 20 milliards de dollars. À Seattle, Recompose a attiré l’attention en offrant un choix alternatif aux méthodes conventionnelles d’enterrement et de crémation en transformant les restes humains en terre. Solace, basée à Portland, Oregon, a ajouté la commodité numérique au processus de planification et de facilitation des services de crémation. En mai, une équipe de l’Université de Washington appelée AfterLife Listings a remporté le grand prix de 25 000 $ lors d’un concours de startups étudiantes pour son idée de simplifier la planification et les transactions liées aux terrains de sépulture.

“L’ensemble de l’industrie et cette entreprise en particulier sont très axées sur la mission, et tous ceux qui font de la technologie de la mort ont une philosophie similaire”, a déclaré Siegel. « Cela a été très gratifiant de construire cela et d’aider les familles.

Siegel avait de l’expérience chez Amazon dans la gestion du magasin de divertissement à domicile du géant de la technologie, il était donc habitué à expédier de gros articles comme des téléviseurs. Mais plus important encore, lui et ses co-fondateurs ont appris des principes de service client d’Amazon.

« C’était en partie parce que j’étais là, mais en partie c’est que vous avez vu ces mêmes principes maintenant dans de nombreuses entreprises de vente directe aux consommateurs, où elles prennent avant tout soin du client et construisent par le bouche à oreille » dit Siegel. « S’il y a une industrie où cela compte, c’est bien celle-ci, à la fois parce que c’est la bonne chose à faire et parce que ce n’est pas un réfrigérateur qui peut être livré en retard ou être remplacé.

Titan a été lancé en tant qu’entreprise pleinement réalisée en janvier 2020, est rentable et les fondateurs n’ont levé aucun capital-risque ni aucun capital extérieur à ce jour. Ils sont ouverts à cette option si cela signifie qu’ils peuvent évoluer plus rapidement en termes d’inventaire ou les réinvestir dans la technologie. Titan a augmenté de 5 fois par rapport à l’année dernière et ils ont des entrepôts dans le nord-est et à Los Angeles pour pouvoir mieux stocker les stocks et atteindre les objectifs d’expédition dans tout le pays. Liz Siegel et Ginsburg gèrent l’essentiel du service client et des ventes, ce qui est facilité par des discussions en ligne ou des appels téléphoniques avec les clients, et il y a deux autres employés du côté opérationnel.

Le plan est de monter en puissance et d’embaucher plus de représentants du service client et de maintenir la barre haute.

« C’est une capacité de base de l’entreprise. Ce n’est pas quelque chose que vous voudriez sous-traiter », a déclaré Siegel. “Une grande partie de la magie n’est pas dans la technologie, c’est dans l’expertise approfondie des produits que possède Scott et le service client et l’intensité opérationnelle de Liz.”

Liz Siegel est littéralement passée du berceau à la tombe avec son expérience de la vente au détail. Avocate avant d’avoir trois enfants avec son mari, elle dirigeait auparavant sa propre entreprise de produits pour bébés.

“C’était en quelque sorte une façon de se lancer dans la vente au détail, de voir comment les choses fonctionnaient, en particulier avec Amazon et la création de sites Web et tout ce genre de choses”, a-t-elle déclaré. “J’ai continué pendant un certain temps, puis une fois que Titan a vraiment commencé à décoller, les affaires de bébé de Seattle ont dû s’asseoir à l’arrière parce que maintenant, ce sont tous les cercueils tout le temps.”

Titan peut expédier aux salons funéraires et les clients peuvent apporter leur propre cercueil en raison d’une loi fédérale appelée « la règle des funérailles », appliquée par la Federal Trade Commission. Il stipule, en partie: “Le fournisseur de services funéraires ne peut pas refuser de manipuler un cercueil ou une urne que vous avez achetés en ligne, dans un magasin de cercueil local ou ailleurs – ou vous facturer des frais pour le faire.”

« En toute honnêteté, il est agréable de travailler avec beaucoup de salons funéraires », a déclaré Liz Siegel. « Il y a parfois de mauvais acteurs, mais nous aimons avoir de bonnes relations avec les salons funéraires et travailler en étroite collaboration avec eux. »