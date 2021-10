Cette startup de commerce électronique de Seattle n’a levé aucun argent de capital-risque et vient d’être acquise dans le cadre d’un accord à neuf chiffres

Les cofondateurs de Pacvue, Zhaohui Tang, président, et Melissa Burdick, présidente. (Photos Pacvue)

Une sortie énorme ne nécessite pas toujours de l’argent en capital-risque. C’est ce que Pacvue vient de démontrer.

Assembly, société de logiciels de commerce électronique basée à Los Angeles, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Pacvue, une startup de Seattle qui vend des outils de commerce électronique B2B similaires.

Les conditions n’ont pas été divulguées, mais dot.la a fixé le prix d’achat à neuf chiffres. Un porte-parole de Pacvue a confirmé que le prix d’acquisition était à neuf chiffres, mais n’a pas fourni le montant.

Pacvue a volé sous notre radar ici à ., alors qu’il se dirigeait tranquillement vers une grande acquisition. L’entreprise de 4 ans fournit des outils de publicité et de vente aux détaillants en ligne vendant des produits sur Amazon, Walmart, Instacart et d’autres marchés. Les clients comprennent Duracell, Keurig, Unilever, Johnson & Johnson et d’autres. Son chiffre d’affaires a triplé chaque année depuis son lancement et l’entreprise compte 150 employés dans trois villes.

Pacvue est une anomalie dans le monde des startups d’aujourd’hui, où le chemin de la sortie nécessite souvent des millions de dollars de la part des investisseurs. Alors comment ont-ils fait ?

« Nous n’avons jamais hésité avec notre mission et notre vision de l’entreprise », a déclaré la co-fondatrice et présidente Melissa Burdick à .. « Beaucoup de gens mettent des années à comprendre quel est leur produit ou ce qu’ils vont faire. Nous avions une vision de départ très claire du produit et des problèmes auxquels nous nous attaquions. Cela nous a aidés à accélérer aussi vite que nous l’avons fait.

Les CV des co-fondateurs et la complémentarité de leurs compétences étaient également un atout majeur.

Burdick a précédemment travaillé pendant une décennie chez Amazon au sein des équipes de vente au détail et de publicité de l’entreprise. Cela lui a donné un aperçu unique de la façon dont les marques vendaient des produits en ligne. Pacvue a également été l’une des premières plates-formes logicielles à s’intégrer à l’API publicitaire d’Amazon et à des API similaires de Walmart, Instacart et autres.

Le président et autre co-fondateur de Pacvue est Zhaohui Tang, qui a fondé et vendu le géant du marketing par moteur de recherche Ad Sage en Chine. Il a également été chef de programme de groupe principal chez Microsoft, où il a travaillé sur les algorithmes de recherche publicitaire Bing.

« Zhaohui a été en mesure de faire évoluer une équipe de développement très rapidement et de disposer de l’expertise parfaite pour créer le bon produit », a déclaré Burdick. «Nous avons eu un produit en six mois, nous avons eu des clients et nous sommes partis pour les courses. Donc, nous n’avons vraiment jamais eu besoin de lever des fonds. Nous étions rentables après la première année.

Une autre partie de la sauce secrète, selon Burdick : « Il s’agit simplement d’avoir le meilleur produit, de prendre très rapidement les commentaires des clients et d’innover très rapidement. »

La cofondatrice et présidente de Pacvue, Melissa Burdick (à gauche), s’assoit avec le cofondateur et PDG de l’Assemblée, Sandeep Kella. (Photo d’assemblage)

Pacvue est l’une des nombreuses startups de commerce électronique qui fournissent une infrastructure back-end pour les achats en ligne, dont plusieurs basées dans la région de Seattle, telles que Fabric, Stackline, Shipium, Flexe, Stackline, FlavorCloud, Pipe17, Pandion et SoundCommerce. Ces entreprises profitent du boom du commerce électronique entraîné par la pandémie alors que de plus en plus de personnes achètent en ligne.

Burdick continuera à diriger Pacvue, qui maintiendra son produit et sa marque.

Assembly fournit des outils similaires à Pacvue mais s’est jusqu’à présent concentré sur les petits et moyens commerçants.

« Avec Pacvue, Assembly est désormais stratégiquement positionné pour offrir aux clients à toutes les étapes le logiciel dont ils ont besoin pour faire évoluer leur entreprise », a déclaré Sandeep Kella, co-fondateur et PDG d’Assembly, dans un communiqué.

Fondée en 2019, Assembly a récemment atteint une valorisation de 1 milliard de dollars après avoir levé un investissement non divulgué le mois dernier. Elle a réalisé cinq acquisitions à ce jour.