Cette startup de la région de Seattle construit un pilulier qui rappelle aux gens de prendre leurs médicaments

Le centre de santé à domicile PillPez. (Photo de Big Sky Labs)

Big Sky Labs a levé 1 million de dollars en financement de démarrage pour développer un appareil permettant de distribuer des médicaments et de fournir d’autres services de santé à domicile tels que des contrôles de bien-être et une surveillance de la santé.

L’appareil, appelé PillPez, distribue des médicaments à des moments précis de la journée à partir de bandelettes de médicaments préchargées disponibles dans la plupart des pharmacies. Si une personne ne prend pas les médicaments, PillPez fournit un ensemble de rappels progressifs, y compris aux soignants ou à la famille.

PillPez dispensant des médicaments. (Photo de Big Sky Labs)

“Quand il est temps de prendre le médicament, la machine s’allume et clignote et dit qu’il est temps pour votre dose de midi”, a déclaré Dave Hunt, co-fondateur et PDG de la société basée à Everett, Washington. Après cela, « des rappels sonores se déclenchent, et s’ils ne les prennent toujours pas, ils reçoivent un appel téléphonique automatisé », suivi de rappels aux soignants désignés.

Hunt est actuellement également propriétaire d’Assured Independence, qui fournit une infrastructure de télésanté et d’autres services aux organisations de soins médicaux et de soins à domicile dans les États occidentaux. Deux autres fondateurs de Big Sky Labs, Dan Stone et Eric Paul, sont également propriétaires d’Assured Independence.

Leur expérience chez Assured Independence a convaincu le trio de la nécessité d’améliorer les options de gestion des médicaments, a déclaré Hunt. Bon nombre des personnes qui accèdent aux services par l’intermédiaire d’Assured Independence « gèrent une maladie chronique, et elles combattent également la maladie d’Alzheimer, ou elles ont une déficience intellectuelle, ou un certain nombre de choses ».

Les sachets à bulles préemballés, tels que ceux disponibles via PillPack appartenant à Amazon et d’autres pharmacies, aident à l’observance du traitement. Mais de nombreuses personnes ont encore du mal à prendre leurs pilules aux bonnes doses au bon moment.

Le non-respect des médicaments coûte à Medicare 4,5 milliards de dollars par an pour les personnes âgées atteintes de diabète et 5,6 milliards de dollars pour les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque, et représente environ 118 000 visites aux urgences par an pour hypertension artérielle aux États-Unis. Centre pour l’innovation Medicare et Medicaid.

Le PDG de Big Sky Labs, Dave Hunt. (Photo de Big Sky Labs)

Parmi les autres entreprises proposant des options d’adhésion médicale, citons la startup de Seattle Optimize Health, qui dispose de plusieurs systèmes de surveillance à distance des patients, y compris un bouchon de flacon de pilules connecté via Bluetooth qui surveille une application lorsqu’un flacon de pilules est ouvert ou fermé. CuePath, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, surveille l’observance du traitement au moyen d’un autocollant électronique au dos des plaquettes thermoformées, et d’autres sociétés telles que Karie Health et Hero fabriquent des dispositifs qui automatisent la distribution des pilules avec des systèmes de rappel associés.

Hunt dit qu’au fur et à mesure que l’entreprise se développe, PillPez offrira une gamme plus large de services tels que des visites vidéo et des contrôles de bien-être, qui sont actuellement souvent effectués par un ensemble disparate de fournisseurs. L’ensemble de fonctionnalités actuel évoluant vers les tests bêta des utilisateurs comprend la gestion des médicaments, l’intervention d’urgence à domicile et la surveillance biométrique des appareils de santé. Big Sky Labs appelle l’appareil compatible Internet ou cellulaire un « centre de santé à domicile ».

L’appareil PillPez est construit par ClaroVia Holdings, une société de développement technologique. Le PDG de ClaroVia, Dan Preston, est également un fondateur de Big Sky Labs, tout comme deux autres employés de ClaroVia, John Gibson et Sam Hemingway.

Le financement permettra à l’entreprise de faire passer PillPez de la conception à un produit prêt à être testé sur le marché. La société vise à vendre l’appareil dans le cadre d’un modèle d’abonnement aux prestataires de services de santé, y compris ceux qui desservent les personnes bénéficiant de Medicaid et de Medicare. L’appareil sera également en vente aux consommateurs individuels, à un prix cible inférieur à 750 $, a déclaré Hunt. La société n’a pas divulgué les sources de financement de démarrage, mais ce sont des investisseurs indépendants, a déclaré Hunt.