Cette startup de Portland veut construire la marque de médias pour enfants «la plus inclusive et la plus diversifiée»

Jelani Memory, fondateur et PDG de A Kids Company About, avec le livre qui a tout lancé. (Une entreprise pour enfants à propos de la photo)

Il y a les façons conventionnelles de démarrer, de financer et de gérer une entreprise, et puis il y a la façon de le faire de Jelani Memory.

Le PDG de A Kids Company About a lancé son entreprise basée à Portland, Oregon en 2019. L’entreprise médiatique a commencé avec un livre que Memory a écrit pour ses enfants intitulé “A Kids Book About Racism”. Memory, qui est noir, est le père d’une famille recomposée de quatre enfants blancs et de deux enfants bruns. Memory était déjà le fondateur de Circle Media, une entreprise technologique à succès qui fournit aux parents des outils pour réguler l’utilisation des appareils et des applications par leurs enfants.

Lorsque les gens ont commencé à demander des exemplaires de son livre pour leur propre famille, il a décidé de faire à nouveau le saut.

Deux ans plus tard, ce qui a commencé comme une société d’édition de livres s’est étendu pour inclure la production de podcasts et ce mois-ci, l’entreprise a lancé une série de cours en ligne ciblant les collégiens et les premiers lycéens. Les problèmes abordés sur les plateformes de la startup incluent le divorce, l’anxiété, l’activisme, le cancer, les choix de carrière, l’authenticité, le genre et d’autres problèmes difficiles.

“Nous nous considérons comme la marque de médias pour enfants la plus inclusive et la plus diversifiée de tous les temps”, a déclaré Memory.

En avril, la startup a clôturé un cycle de série A de 7 millions de dollars dirigé par Pendulum Holdings et financé presque entièrement par des investisseurs noirs, dont certains auraient normalement été exclus des opportunités de capital-risque. Pendulum a été récemment lancé par Robbie Robinson, conseiller financier de l’ancien président Barack Obama, selon Recode.

Avec l’injection d’argent, A Kids Company About a quadruplé son personnel au cours de la dernière année pour atteindre 25 employés.

Nous avons récemment rencontré Memory for a . pour en savoir plus sur ses stratégies commerciales non traditionnelles qui soutiennent la diversité, en commençant par la création de produits jusqu’à la constitution d’un capital d’investisseurs. Les réponses ont été modifiées pour plus de clarté et de longueur.

Un échantillon des livres, podcasts et cours en ligne proposés par A Kids Company About. (Une entreprise pour enfants à propos de la photo)

. : Vous avez adopté une approche inhabituelle pour créer votre contenu qui permet aux nouveaux contributeurs de pénétrer plus facilement dans les médias. Comment est-ce arrivé?

Mémoire: J’ai écrit mon livre et mes enfants s’y sont mis, puis d’autres parents, enseignants, adultes, etc.

J’avais d’abord besoin de collaborer avec quelqu’un. Et ça ne peut pas être comme, les envoyer dans une cabane pour qu’ils soient brillants pendant six mois. Je dois travailler avec eux.

Deuxièmement, je vais probablement trouver quelqu’un dont le métier n’est pas l’écriture. Ils ne sont probablement pas écrivains mais ils ont quelque chose à dire. Je vais donc chercher ces « voix possédées » qui peuvent parler sur ces sujets. Si j’ai des « auteurs » pour chacun d’eux, des gens qui sont des écrivains formés, ce sera beaucoup plus difficile et moins inclusif.

Le tout premier livre que nous avons créé après le mien a utilisé ce modèle d’atelier et c’était vraiment simple. C’était, collaborons avec cette histoire de voix détenue à la première personne. Créons un contexte vulnérable où nous pouvons tous être ouverts et honnêtes et vraiment partager ce que nous souhaitons vraiment que les enfants entendent et créer une certaine honnêteté et urgence et écrire le livre dans la pièce ensemble.

GW : Pouvez-vous décrire le modèle d’atelier plus en détail ?

Mémoire: Pour nos livres, nous les écrivons en une seule journée. Nous faisons venir quelqu’un pour un atelier de cinq heures. Nous le faisons maintenant avec des podcasts et des cours. Bien sûr, le tout n’est pas produit à ce moment-là, mais nous les avons tous en atelier pour le cœur du contenu.

Donc, pour le podcast, c’est le nom de l’émission, la vanité, le nombre d’épisodes, les sujets, les idées, le ton et la voix de l’émission. Pour les classes, nous travaillons tout le programme au sein de la classe – les emplacements, le ton, l’approche et nous développons essentiellement ce que j’appelle un script de tournage.

GW : Vous insistez sur l’honnêteté avec les enfants. Pourquoi est-ce important et comment facilitez-vous cela?

Mémoire avec un autre de ses titres. (Une entreprise pour enfants à propos de la photo)

Mémoire: Nous les adultes, nous ressentons toujours le besoin de mentir aux enfants, comme tout le temps. Épargnez-leur les blessures, les rancunes, les larmes, la confusion potentielle. Ils pourraient ne pas comprendre ce mot, ou est-ce que j’en parle trop tôt.

Et donc mon travail dans l’atelier est vraiment devenu une aide [authors] écrire le livre, mais aussi les pousser à demander : « Qu’aurais-tu vraiment aimé que quelqu’un te dise quand tu avais six ans ? » Non, ça va aller, tout va s’arranger. Vous souhaiteriez que quelqu’un vous dise la vérité, n’est-ce pas ? Et donc nous poussons le conteur à le faire.

[Workshopping] était un test. On ne savait pas si ça allait marcher. Et nous avons parcouru les 12 premiers livres et c’était comme, cela ne fonctionne pas seulement, c’est peut-être la seule façon de raconter ces histoires parce que cela crée tellement d’honnêteté, tellement de clarté. Et puis ce qui est cool du point de vue de l’auteur, c’est une demande très basse : “Viens écrire un livre en une journée avec nous.” Au lieu de passer ce qui est souvent de huit à 12 mois.

GW : Votre tour de table a été mené par Pendulum Holdings, une société nouvellement lancée. Que pouvez-vous nous en dire?

Mémoire: À bien des égards, il s’agit d’une entreprise traditionnelle de capital-risque. Ils déploient le capital à une étape spécifique avec une thèse spécifique pour un retour. C’est normal et moyen et tout le monde fait ça dans le monde du VC.

Ce que j’aime qui était différent, c’est qu’ils se concentraient sur les fondateurs noirs, ils coupaient des chèques qui n’étaient pas pour les petits, ce que j’appelle des «chèques cacahuètes». Ils déployaient plus de 5 millions de dollars de capital dans des entreprises, ce qui est vraiment la série A, la série B et au-delà. Et ils étaient une société en nom collectif noire à participation majoritaire.

GW : Pourquoi est-il important pour votre mission d’avoir une entreprise et des investisseurs diversifiés ?

Mémoire: Je suis un deuxième fondateur. La dernière entreprise que j’ai lancée en tant que co-fondateur, en tant que chef de produit, a levé 30 millions de dollars, j’étais la seule personne noire ou brune sur la table des capitalisations parmi tous les investisseurs, ce qui était en quelque sorte le pire des scénarios et vraiment malheureux et pourtant pas rare.

Alors quand j’ai eu les rênes du rôle de PDG et fondateur de cette entreprise, j’ai juste dit que ce ne serait pas comme ça. Notre équipe sera diversifiée. Nos auteurs, nos collaborateurs et enseignants et hôtes seront divers. Et notre table de capitalisation sera diversifiée parce que nous pensons que cela reflète et incarne les valeurs que nous avons en tant qu’entreprise.

GW : Les investisseurs noirs ont fourni la majeure partie de votre financement. Comment est-ce arrivé?

Mémoire: J’ai eu la chance de prouver que cela pouvait être fait d’une manière différente. Que ce n’était pas les mêmes VCs, les mêmes anges investissant tous dans les mêmes entreprises qui sont toutes devenues des entreprises de plus d’un milliard de dollars et ont fait tout l’argent et ont tout recommencé – il y avait vraiment une nouvelle façon de le faire.

C’est vraiment ce que j’ai choisi pour le tour de sélection ainsi que pour la série A. Il y a beaucoup de ce que j’appellerai des «barrières inconscientes» qui empêchent les gens de couleur d’investir dans des entreprises comme la mienne. L’une concerne les règles d’accréditation concernant les personnes autorisées à investir. Êtes-vous accrédité ou non? Il s’avère que vous devez avoir beaucoup d’argent pour être accrédité.

Nous avons engagé des investisseurs non accrédités et c’est un gros non-non dans le monde du capital-risque. Ils ne diront pas ça, mais c’est un grand non-non. Ils appellent cela ne pas avoir une table des chapeaux propre. Et ils n’aiment pas non plus quand vous prenez de petits chèques. Et j’ai dit : « Écoutez, c’est mon entreprise, c’est moi qui décide qui est la table des chapeaux. Si vous ne l’aimez pas, je ne veux pas de vous sur ma table de chapeau.

Il y a beaucoup de ce que j’appellerai des « barrières inconscientes » qui empêchent les gens de couleur d’investir dans des entreprises comme la mienne.

Avec cela, nous devons aller chercher des gens qui donnent un chèque de 1 000 $, un chèque de 5 000 $. Je peux vous dire que nous n’avions pas besoin de ces chèques. J’avais des gens qui faisaient la queue pour m’écrire des chèques de plus d’un million de dollars. Nous aurions pu le remplir avec deux investisseurs si nous l’avions voulu.

Mais nous avons décidé de faire de la place aux personnes qui ne sont généralement pas incluses dans le processus de création de richesse, non pas parce qu’elles ne devraient pas l’être, mais à cause des règles et des réglementations et de l’accès à ces accords. Tous ces gens, ils apportent de la diversité, ils apportent leur contribution, ils apportent de la crédibilité. Ils apportent tellement à ce que nous faisons.

(Note de la rédaction : les investisseurs accrédités aux États-Unis doivent avoir une valeur nette d’au moins 1 million de dollars, à l’exclusion de la valeur de leur résidence principale, ou gagner au moins 200 000 $ par an pour un individu ou 300 000 $ pour un couple au cours des deux dernières années, et s’attendre à faire le même montant dans l’année en cours.)

GW : Vous voyez-vous donner l’exemple aux autres sur la manière de soutenir la diversité de manière significative ?

Mémoire: Non seulement c’est là où la rondelle se dirige en termes d’industrie dans son ensemble, à la fois dans les startups et les investissements en capital-risque, mais mon espoir était non seulement de prouver que c’est possible, mais que cela peut être normal, que cela n’a pas à être extraordinaire, qu’il ne s’agit en fait que d’une façon normale de faire des affaires.

Et les fondateurs, c’est à eux de vraiment choisir qui ils veulent sur leur table de chapeaux. Pour moi, si vous présentez un partenariat de VC et que vous accédez à la page de leur équipe et que tout le monde est blanc et masculin, vous devez simplement vous demander en tant qu’entreprise : « De quoi nous soucions-nous ? Qu’est-ce qui nous importe ?”

je dois faire mon travail; Je dois bâtir une entreprise saine et la faire grandir. Et nous devons avoir une sorte d’événement de liquidité significatif, ce qui est mon travail et j’essaie de le faire. Mais qui j’emmène pour le trajet est si important.

Cet écart de richesse qui existe pour les Noirs et les Bruns dans ce pays ne doit pas toujours exister, et je ne peux pas simplement en faire le problème de quelqu’un d’autre. C’est bien pour moi, dans le cadre de la mission, cette entreprise, d’en faire mon problème.