Cette startup de rédaction juridique utilise l’IA pour détecter les fausses déclarations dans les documents de contentieux

in

Le logiciel de Clearbrief permet aux avocats d’accéder facilement aux preuves et aux sources de documents juridiques.

Clearbrief suscite davantage d’intérêt chez les investisseurs pour son logiciel basé sur l’IA qui offre aux professionnels du droit un moyen de détecter automatiquement les fausses déclarations dans les documents de litige.

Jacqueline Schafer, fondatrice de Clearbrief. (Photo Clearbrief)

La startup de Seattle vient de clôturer un tour de table de 3,5 millions de dollars dirigé par Reign Ventures, avec la participation d’une multitude de bailleurs de fonds notables, dont Court Lorenzini (ancien PDG de DocuSign), Jack Newton (PDG de legal tech licorne Clio), Amy Weaver (président de Salesforce) , Hadi Partovi (fondatrice de Code.org), la juge fédérale Kate Vaughan et Lata Setty de How Women Invest.

. a précédemment rendu compte du financement initial de la société. Parmi les autres investisseurs figurent Sequoia et Madrona Venture Group, ainsi que l’ancien PDG d’Avvo, Mark Britton.

Le logiciel de Clearbrief utilise le traitement du langage naturel pour évaluer comment la rédaction juridique est étayée par des preuves à l’appui. Il peut être utilisé par les avocats pour évaluer leur propre travail ou les mémoires de leurs concurrents. Cela peut également aider les juges à lire un mémoire en même temps que des preuves, le tout au même endroit.

La PDG de Clearbrief, Jacqueline Schafer, a déclaré à . que pouvoir identifier une phrase qui n’est pas étayée par les preuves citées est “magique”. Elle a noté un client qui a présenté le mémoire d’ouverture du tribunal de l’État de Washington d’un adversaire via Clearbrief, qui a signalé une phrase incorrecte qui a incité le client à repenser sa stratégie.

Schafer est un ancien avocat plaidant qui a été procureur général adjoint à Washington et en Alaska. Son expérience dans l’industrie a révélé les inefficacités administratives tant pour les avocats que pour les juges.

Clearbrief profite de la pandémie alors que les audiences et les procédures se déroulent virtuellement et que le secteur juridique adopte davantage de technologies. De nouvelles réglementations, telles que la règle récemment adoptée par New York sur les hyperliens dans les documents déposés par voie électronique, contribuent également à stimuler la croissance.

Clearbrief vise également à rendre le droit plus accessible au public avec des outils tels que cet avis interactif SCOTUS.

L’entreprise, lancée l’année dernière, compte 10 employés et est en pleine croissance. Elle a des clients dans tout le pays, y compris des services de contentieux gouvernementaux.