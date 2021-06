Cette startup se prépare à lancer des chaussures de course en fonction de la vitesse à laquelle vous courez un kilomètre

Les chaussures Vimazi devraient arriver sur le marché cet automne. (Photo Vimazi)

Vimazi, une startup de chaussures basée à Portland, Oregon, qui associe les coureurs à des chaussures qui correspondent à leur rythme de course, a levé 600 000 $ en financement de démarrage pour aider à lancer ses chaussures de haute technologie plus tard cette année.

Le financement contribuera à stimuler le premier cycle de production, a déclaré Scott Tucker, co-fondateur et PDG de Vimazi. La société a refusé de fournir des détails sur les investisseurs.

Vimazi appelle ses semelles intercalaires personnalisées FastPods. Ils répondent aux différentes vitesses d’un coureur pour offrir un meilleur amorti et une « efficacité énergétique maximale », selon l’entreprise. Les FastPods sont conçus pour fonctionner en synchronisation avec le rythme du coureur afin de se déplacer plus efficacement, et les coussinets du talon et de l’avant-pied sont réglés séparément, ce qui tient compte des différences de forces d’impact et de propulsion.

“Nous avons découvert que parce que les forces sous votre pied changent de manière très précise en fonction de la vitesse à laquelle vous courez, nous pouvons utiliser cela pour concevoir une chaussure qui fonctionnera mieux”, a déclaré Tucker, coureur de compétition et vétéran de l’industrie de la chaussure.

Les clients achètent des chaussures Vimazi en fonction de leur rythme de course. Il existe six modèles qui couvrent la plage de vitesses de 5 à 30 minutes par mile. Ils se vendront 160 $.

Avant que les chaussures ne soient disponibles à l’achat cet automne, Tucker a déclaré que la société publierait plusieurs articles scientifiques décrivant l’ingénierie et la physique pour vérifier le fonctionnement des chaussures.

Les co-fondateurs de Vimazi, John Zilly (à gauche) et Scott Tucker. (Photos Vimazi)

Vimazi a inventé la technologie de rythme, et elle est en instance de brevet, a déclaré Tucker. Les chaussures de course sont un marché important, la startup a donc de nombreux concurrents de renom, mais Tucker n’est pas concerné.

“Personne d’autre ne l’a”, a déclaré Tucker. « De plus, les marques concurrentes auront du mal à relever le défi du rythme, car elles sont construites sur des modèles hérités et prétendent que chaque chaussure convient à chaque coureur. Vimazi dit que chaque coureur a des besoins spécifiques et que vous pouvez répondre à ces besoins avec des chaussures adaptées au rythme.

L’idée de chaussures de course offrant un « retour d’énergie » existe depuis plusieurs années, et certains modèles de marques telles que Brooks et Nike vantent des systèmes d’amorti uniques. Le ZoomX Vaporfly de Nike a suscité la controverse après que des marathoniens d’élite ont battu des records du monde en utilisant les chaussures, qui comportent une mousse qui agit « presque comme les muscles des jambes » pour éviter la fatigue.

John Zilly, co-fondateur et directeur du marketing de Vimazi, a déclaré que la technologie que Vimazi a introduite est un “saut logique en avant” pour le marché de la chaussure.

“Il n’y a aucune raison pour que toutes les chaussures de course ne soient pas ajustées au rythme à l’avenir”, a déclaré Zilly. “Toutes les chaussures de marche aussi.”

(Site Internet de Vimazi)

Vimazi dispose également d’une application, RunCrush, qui aide les utilisateurs à créer un plan d’entraînement basé sur l’âge, le sexe, la forme physique actuelle et l’objectif. D’autres marques de chaussures ont fait de même, notamment Adidas, Under Armour, Asics et Nike.

Tucker a déclaré que les produits Vimazi entreront sur le marché à la fois directement pour le consommateur via le commerce électronique et les canaux de vente au détail traditionnels. La sortie de la chaussure commencera aux États-Unis, mais Tucker a déclaré qu’il y avait un intérêt mondial pour le produit.

Les restrictions de voyage et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie peuvent repousser la date de lancement de l’entreprise. Cependant, Tucker a déclaré que la pandémie avait également suscité davantage d’intérêt pour la course à pied, de sorte que le moment du lancement du produit de Vimazi était « propice ».

“Les gens retournent aux courses en personne, aux marathons, ce genre de choses”, a déclaré Tucker. « Donc, cela nous donne l’opportunité d’être exposés dès le lancement. »

Tucker a terminé cinq des six World Marathon Majors et a précédemment dirigé la branche chaussures de course et triathlon du géant du vélo Pearl Izumi. Auparavant, il était président de la marque de course sur sentier Montrail, qui a été acquise par Columbia Sportswear en 2006. Il a également dirigé les chaussures de course chez Scott Sports. Zilly dirigeait auparavant l’agence de marketing Milepost59.