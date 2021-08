Cette station de montagne du Tamil Nadu a réalisé une vaccination à 100% contre le covid-19 ; d’autres villes spirituelles suivront sous peu

in

Les responsables de la santé du district ont été invités à prendre des mesures pour organiser des camps de vaccination pour les étudiants, les enseignants et les autres membres du personnel.

Kodaikanal, une station de montagne pittoresque du Tamil Nadu a franchi le cap de la vaccination à 100 % de sa population contre le Covid-19. Le ministre de la Santé et de la Famille du Tamil Nadu, Ma Subramaniam, a fait de même lors de l’inauguration d’« Elekta Infinity », un équipement de radiothérapie du cancer à accélérateur linéaire de pointe à l’hôpital Kamakshi Memorial de Chennai.

L’accélérateur linéaire dans l’état est le seul équipement de ce type qui est équipé de la fonction de coordinateur de respiration active qui protège les poumons, le cœur, les tissus environnants et se déplace avec la respiration naturelle pendant le traitement du cancer du poumon et du sein.

Palani, une autre ville du Tamil Nadu, devrait être vaccinée à 100 pour cent en un ou deux jours. De plus, 150 villages tels que Velankanni, Tiruvannamalai, Nagoor et les Nilgiris atteindront bientôt le statut de vaccination à 100%, au rythme actuel affirmé Ma Subramanian., a rapporté l’Indian Express.

Le ministre a en outre informé que le département de la santé de l’État était en train de vacciner les enseignants, les établissements d’enseignement et les étudiants, car les écoles et les collèges devraient rouvrir à partir du 1er septembre. Le ministre a informé que 90% des enseignants et 89% des non-enseignants le personnel enseignant des États-Unis a déjà reçu son premier jab.

Les responsables de la santé du district ont été invités à prendre des mesures pour organiser des camps de vaccination pour les étudiants, les enseignants et les autres membres du personnel. Le dimanche, ils ont eu lieu dans tous les districts.

Le Tamil Nadu a été le témoin de 1 538 nouvelles infections à Covid-19 et de 22 décès le 29 août, dont 19 étaient dus à des comorbidités. L’État a reçu 3,11 crores de doses de vaccination à ce jour. Dimanche, l’État a reçu 5,50 doses de lakh tandis que 17 lakh de plus sont en stock. Parmi ceux-ci, la capitale Chennai a connu près de 200 cas positifs. Près de 1750 patients sont sortis après un traitement réussi pour Covid-19 dans l’État dimanche.

L’État dispose de 288 installations de test Covid-19 dans l’État, 69 sont gouvernementales et 219 sont gérées par des entités privées.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.