Cette station de télévision a diffusé des faits saillants sur les requins réels au lieu des requins de San Jose

Une mise à jour ordinaire des Sharks de San Jose était tout sauf normale après qu’une erreur ait provoqué la mauvaise mise en évidence des requins – de vrais requins.

lorsque les rédacteurs en chef de votre chaîne d’information envoient accidentellement une vidéo de * vrais requins * à votre reportage sportif sur le @SanJoseSharks ‍♀️ partager ce petit blooper de la semaine dernière juste parce que nous pourrions tous rire aujourd’hui pic.twitter.com/v1iuAGmLY3 – Lina Washington (@LWashingtonTV) 12 mars 2021

« Les Sharks, disputant leur septième match consécutif à domicile, ils ont été … et ce ne sont pas les requins dont nous parlons, mais les Sharks ont perdu ce soir, 4-0 en finale. »

Je suis impressionné par le calme ici, car c’est un peu Anchorman-ass suff ici. J’aurais craqué dès que les vrais requins se seraient diffusés, et l’idée de garder tout cela ensemble et de continuer à travers la gaffe est au-delà de ma compréhension. Crédit là où c’est dû, ces requins ont l’air plutôt cool. Celui du milieu a sauté hors de l’eau et a fait un petit tour et tout.

Les faits saillants réels des requins pourraient être préférables aux Sharks de San Jose, qui luttent pour la 8e place dans l’ouest. Pendant ce temps, les vrais requins restent les principaux prédateurs de l’océan et occupent le sommet de la chaîne alimentaire pour la 400 millionième année consécutive. L’enfer d’une séquence.