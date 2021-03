Cette stratégie intelligente de choix BTC génère les gros bénéfices des traders pro-BTC

24 mars 2021 06:33 & nbspUTC

Les traders professionnels utilisent fréquemment le plan des choix de festin avant pour générer des revenus importants sans avoir à payer pour leurs positions franches.

Les choix à venir de Bitcoin le 26 mars finissent par devenir le principal de tous les temps, avec 6,1 milliards de dollars d’intérêts ouverts en jeu. Avec moins de quatre jours avant la date de paiement, les investisseurs professionnels auront préalablement mis en place des plans pour le mois suivant.

Le prix du BTC ayant déjà augmenté de 72,7% depuis février, la plupart des traders sont sceptiques quant à la réunion supplémentaire qui aura lieu au cours des deux semaines suivantes. Pourtant, le support de 55K $ a fait preuve de force et est un signe que la tendance haussière est terminée.

Les baleines et les bureaux d’arbitrage sont quelque peu optimistes, comme le montrent les primes des contrats à terme et le ratio long / short des meilleurs traders. L’empressement apparaît plus modéré que l’opposé de la mi-mars où la prime à terme touchait 35% annualisé.

Les stratégies de choix ne font pas face aux insolvabilités à échéance rapide

Les plans de choix offrent d’excellentes chances aux traders qui ont une carte à plage fixe pour un actif. L’utilisation de contrats à terme à effet de levier permet également aux traders de tirer parti de l’emplacement, bien que le stop loss réduise la viabilité de la transaction.

D’un autre côté, un trader peut faire un plan légèrement haussier grâce à plusieurs choix de vente put. L’écart avant met des gains de permis sans coût franc autre que les approvisionnements de marge pour un glissement de prix négatif. Une conception similaire peut être une vente de fouille dans des circonstances à la fois haussières et baissières, en fonction des perspectives de l’investisseur.

Il est important de se rappeler que les choix ont une date de fin fixe; par conséquent, la flambée des prix doit se produire pendant la période définie.

Les choix de calendrier BTC ci-dessous concernent la fin du 30 avril, mais ce plan peut également être utilisé sur les choix ETH ou sur une période différente. Bien que les coûts varient, son efficacité globale ne doit pas être prétentieuse.

Le plan optionnel légèrement haussier consiste à acheter des options de vente d’une valeur de 0,9 BTC de 76 000 $ tout en vendant simultanément 2,05 des options de vente de 64 000 $. Pour confirmer l’échange, il faut acheter une valeur de 1,31 BTC de 48 000 $ de choix de vente.

Il est intéressant de noter que les échanges de ramifications évaluent ces contrats dans des bases BTC. Ainsi, les frais généraux de profits et pertes affichés sont indiqués en satoshis (1/100 000 000 BTC) à la date de fin.

Bien que ce choix de vente donne à l’acheteur le droit de vendre un actif à un prix convenu, le vendeur contractuel est obligé de l’acheter. Ainsi, les options de vente peuvent également être une vente farfelue pour des plans neutres à haussiers.

Ce festin avant avec des put pourrait rapporter un gain de 10770 $

Comme le montre l’approximation ci-dessus, tout résultat entre 54 600 $ (en baisse de 4,3% par rapport aux 57 050 $ actuels) et 76 000 $ (en hausse de 33,2%) donne un gain net. Par exemple, une flambée des prix de 10% à 62750 $ entraîne un gain net de 9350 $, ou 0,149 BTC. Temporairement, la perte maximale de ce plan est de 7600 $ si BTC se négocie à 48K $ (en baisse de 15,9%) le 30 avril.

Ce festin avant avec des choix de vente produit un gain possible de 10770 $ à 64K $, soit 2,85 fois plus que la perte si le prix du BTC baisse de 10% à 51350 $ à la date de fin.

Le commerce du plan à choix multiples offre un risque-récompense plus sain pour les traders haussiers à la recherche d’un contact avec l’augmentation des prix de BTC. En outre, il n’y a pas de frais initiaux en dehors des fournitures de marge de 0,157 BTC pour couvrir les pertes éventuelles.

Les opinions et sentiments exprimés ici ne sont que ceux de l’auteur et ne reflètent pas essentiellement les opinions de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques. Vous devez mener vos recherches lors de l’élaboration d’une décision.

