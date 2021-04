Cette “ super-Terre ” semble belle, jusqu’à ce que vous leviez les yeux

La Terre est superbe, mais et si elle était plus grande? Les soi-disant «super-Terres» sont des mondes rocheux comme le nôtre mais qui sont plusieurs fois plus grands, et pourraient nous offrir une nouvelle maison si jamais nous quittions notre système solaire. Certaines des super-Terres que les scientifiques ont découvertes sont trop éloignées de leur étoile pour être suffisamment chaudes pour recevoir de l’eau liquide, elles sont donc interdites. Certains sont à l’intérieur ou à proximité de la zone habitable, ce qui est une excellente nouvelle pour nous, mais la grande majorité d’entre eux sont trop éloignés pour envisager de visiter maintenant. Une super-Terre nouvellement découverte autour de l’étoile GJ-740 est spéciale car elle est très proche de la Terre, relativement parlant – seulement 36 années-lumière – mais il y a un autre problème. Il fait très, très chaud.

On estime que la planète est environ trois fois plus massive que la Terre. C’est un gros morceau de rock, et c’est en orbite autour d’une étoile qui est beaucoup plus froide que notre propre Soleil. Le GJ-740 est une naine rouge, ce qui signifie que sa température maximale est de milliers de degrés plus froide que notre propre Soleil. Malheureusement, la planète est incroyablement proche de son étoile, annulant la plupart des avantages de l’orbite d’une étoile plus froide et garantissant que la surface de la super-Terre est encore très, très chaude.

