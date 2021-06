Cette superstar de la pop a-t-elle mis un objectif culturel d’annulation sur son dos? 10z viral

Être une célébrité comporte de nombreux avantages oh, tellement évidents.

La célébrité. Fortune. Adoration des fans.

Cela signifie également que tout ce que vous dites est amplifié au centuple. Peut-être plus si votre nom de famille est Pitt ou Kardashian. Une partie plus récente de la célébrité n’est pas si bienvenue. On s’attend souvent à ce que vous suiviez la ligne d’un certain parti politique.

Ou sinon.

Demandez simplement à Taylor Swift. La chanteuse superstar est restée apolitique pendant la majeure partie de sa carrière, refusant de partager ses positions idéologiques. La presse l’a harcelée mois après mois, laissant même entendre qu’elle avait une tendance suprémaciste blanche en elle. Elle n’a pas soutenu Hillary Clinton contre Donald Trump, après tout.

Elle a finalement embrassé les démocrates après la défaite de Clinton le jour des élections, une décision que les journalistes ont exigée depuis le début sans le dire.

Les médias, maintenant rassasiés, ont célébré sa transformation en saluant le film capturant son virage partisan – Miss Americana.

Kevin Hart évite également les messages politiques. Il n’a pas été harcelé comme Swift l’était dans les médias, mais cela l’a laissé exposé lorsque de vieilles blagues laides sur les homosexuels ont « refait surface » après avoir pris au piège le concert d’accueil des Oscars.

En conséquence, il a perdu ledit concert en quelques jours.

Est-ce au tour de Gwen Stefani ensuite ?

L’alun de No Doubt s’est rapidement tourné vers une carrière solo, utilisant son style impétueux pour la séparer de la meute. Ce faisant, elle a été accusée d’« appropriation culturelle », une accusation qu’elle nie sans vergogne.

« Si nous n’achetions pas, ne vendions pas et n’échangeions pas nos cultures, nous n’aurions pas autant de beauté, vous savez ? elle dit. « Nous apprenons les uns des autres, nous partageons les uns des autres, nous grandissons les uns des autres. Et toutes ces règles ne font que nous diviser de plus en plus.

Cela seul a probablement rendu furieux les Social Justice Warriors, les troupes au sol du mouvement Cancel Culture. Ce que Stefani vient de faire, cependant, est encore pire selon leurs normes.

La chanteuse a déclaré au magazine Paper qu’elle n’était pas disposée à partager ses opinions politiques avec le public. Elle est allée au-delà, cependant.

“L’intérêt du vote”, a-t-elle déclaré, “est que vous avez cet espace personnel pour ressentir ce que vous ressentez. J’utilise ma plate-forme pour partager l’histoire de ma vie, m’engager avec les gens et échanger n’importe quel cadeau que je donnais. Je ne suis pas un étudiant en sciences politiques. Je ne suis pas cette personne. Tout le monde sait ça. Alors pourquoi en aurais-je même parlé ? »

Le chanteur s’est également moqué indirectement de la signalisation de la vertu, un principe fondamental de la foule éveillée. C’est arrivé alors qu’elle décomposait son premier succès, “Just a Girl”, comme quelque chose de bien moins qu’un manifeste féministe.

“Je n’ai pas besoin d’aller sur Instagram et de dire” pouvoir des filles “. J’ai juste besoin de vivre et d’être une bonne personne et de laisser une trace de grandeur derrière moi. Arrêtez d’en parler et arrêtez d’essayer d’intimider tout le monde à ce sujet. Fais-le.”

Les réponses de bon sens de Stefani peuvent être rafraîchissantes, mais elles lui mettent également une grande cible juteuse sur le dos. Les réprimandes d’Annuler Culture peuvent redoubler d’efforts contre elle, et cela pourrait prendre toute sa cachette de célébrités et son courage pour survivre à la prochaine vague.

[Cross-posted from Hollywood in Toto.]