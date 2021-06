Cette tablette chinoise avec 6 Go de RAM est une bonne alternative low cost à l’iPad, et est vendue par Amazon pour 169 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les tablettes Android survivent face à la force de l’iPad, notamment grâce à l’arrivée massive de modèles chinois en Occident, avec dans certains cas des prix ultra-compétitifs.

Les tablettes ont clairement évolué ces dernières années, et elles l’ont fait main dans la main avec le marché des logiciels et services, comme les applications de streaming vidéo ou les jeux, et c’est maintenant qu’elles sont un support phénoménal pour jouer, regarder des séries et même travailler. .

Cela nécessite une tablette moyennement puissante, c’est pourquoi l’iPad d’Apple est un succès mondial : il est conforme à 100% dans pratiquement toutes les circonstances et son prix dépasse à peine les 300 euros, bien qu’il existe des tablettes Android moins chères qu’elles ne peuvent l’ombrager, économisant des distances, bien sûr.

L’un d’eux est le Teclast M40, l’un des meilleurs modèles de cette marque asiatique, qui vend déjà ses tablettes et ordinateurs portables en Espagne. Dans ce cas, on parle d’un prix assez bas : 169,99 euros en appliquant le bon de réduction de 30 euros offert par Amazon.

Tablette 10,1 pouces, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible avec connexion WiFi, Bluetooth et 4G pour se connecter aux réseaux mobiles.

Il est envoyé depuis l’Espagne et la commande est directement gérée par Amazon, ce qui signifie que vous pouvez l’avoir chez vous gratuitement, sans payer de frais de port, comme cela arrive presque toujours dans les commandes à ce magasin de 29 euros ou plus.

Aussi, si vous avez Amazon Prime, tant mieux puisque vous pouvez faire votre achat chez vous en seulement 24 heures ouvrables et sans frais supplémentaires.

Grand écran Full HD et suffisamment de puissance pour jouer

Les caractéristiques et les caractéristiques du Teclast M40 sont assez bonnes pour le prix qu’il a, comme un Écran de 10,1 pouces et avec une résolution Full HD, s’éloignant de la HD des modèles moins chers.

De plus, il dispose du WiFi AC et du Bluetooth 5.0 pour pouvoir se connecter sans problème et sans coupure à un clavier ou un contrôleur sans fil, ce dernier étant utile si vous considérez cette tablette comme un support de jeu pour jouer à des jeux comme Call of Duty Mobile.

L’achat d’une tablette reste une excellente alternative à un ordinateur portable. Aujourd’hui, ils sont très puissants et il y a beaucoup de choix. C’est pourquoi nous voulons vous aider et dans ce guide, vous trouverez les tablettes les plus intéressantes que vous pouvez acheter dès maintenant.

Son processeur est un UNISOC T618 Octa Core, une puce de milieu de gamme qui peut certainement faire tourner une bonne partie des jeux Android, bien que sans écraser les graphismes au maximum, oui.

Avec 6 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage, il a un ensemble de spécifications qui peuvent être très peu critiquées.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.