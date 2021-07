Cette tablette CHUWI convertible en ordinateur portable est en vente à seulement 199 euros, et avec clavier magnétique inclus | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il y a des moments où un ordinateur portable ne nous convainc pas du tout en raison de son poids ou de sa taille et il y en a d’autres où une tablette ne répond pas à ce que nous voulons, donc l’alternative intermédiaire est une tablette convertible pouvant remplacer un ordinateur portable léger, et si c’est à un bon prix, beaucoup mieux.

Ainsi, parmi toute la gamme de tablettes convertibles, la CHUWI SurPad C’est l’un des meilleurs disponibles sur le marché en ce moment, combinant non seulement la haute technologie, mais aussi un prix à la portée de la plupart des poches.

Et maintenant grâce à Amazon, nous pouvons acheter cette tablette CHUWI SurPad pour seulement 199 €, et le meilleur de tous est que son clavier magnétique est inclus, nous pouvons donc l’utiliser comme s’il s’agissait d’un ordinateur portable.

Cette tablette avec clavier magnétique à 199€ sur Amazon est idéale aussi bien pour le travail que pour se divertir

Le CHUWI SurPad à 199€ sur Amazon est un produit que vous recevrez au cours de la semaine prochaine et comprend la tablette elle-même mais aussi le clavier magnétique, l’adaptateur correspondant et le manuel d’instructions.

C’est un Tablette 10,2 pouces à une résolution de 1920 × 1200 pixels et avec un processeur à huit cœurs, soutenu par une carte graphique Mali-G72, ainsi qu’une configuration de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible.

Ce que nous aimons dans ce produit, c’est qu’il est extrêmement facile de transformer la tablette en “ordinateur portable” grâce au clavier magnétique, et tout ce que nous avons à faire est de rapprocher la tablette du clavier pour qu’elle soit complètement attachée et ainsi être capable d’effectuer d’autres activités plus proches de la productivité tout en ayant un écran entièrement tactile.

