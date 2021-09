Cette tablette Huawei à seulement 99 euros possède un grand écran de 10″ et est parfaite pour regarder des séries | Technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La Huawei MatePad T10 est une tablette idéale pour une utilisation familiale ou individuelle et sur son écran de 10 pouces vous pouvez regarder vos séries et films préférés en excellente qualité. Et le tout pour 99 euros !

Si vous recherchez un appareil pour regarder des séries et des films confortablement au lit ou lors de voyages au travail ou pendant vos loisirs, les tablettes restent la meilleure option pour naviguer sur Internet, jouer à des jeux et regarder des vidéos dans un format portable, mais de grande qualité .

Il y a des options pour tous les goûts, mais peu comme celle que nous allons vous présenter ci-dessous : un MatePad T10 de Huawei, l’une des tablettes milieu de gamme les plus intéressantes du marché, avec un écran de 10 pouces et un prix de seulement 99 euros.

Tablette 10,1 pouces de Huawei avec processeur Kirin 710A et EMUI 10.1 basé sur Android 10.1. Il n’a pas de services Google mais vous pouvez télécharger des applications depuis l’AppGallery de Huawei.

Cette tablette a un prix qui avoisine les 150 euros, donc cette remise Amazon représente une économie de 50 euros et la possibilité de se procurer une super tablette milieu de gamme pour regarder des séries et des films, voire jouer à des jeux, pour moins de 100 euros.

C’est la version standard avec 2 Go de RAM et 164 Go de stockageDonc, si vous cherchez une tablette simple et sans prétention pour pouvoir faire les bases comme naviguer ou regarder des vidéos, c’est une bonne option.

Cette tablette Il possède un écran Full HD de 10,1 pouces, deux haut-parleurs réglés par Harman Kardon et Android 10 en tant que système d’exploitation avec les services Huawei, il n’a donc pas de services Google, bien qu’ils puissent être installés.

Possède des caméras pour passer des appels vidéo ou prendre des photos et des vidéos, aussi bien que une batterie de 5 100 mAh avec chargement via un câble USB-C pour durer de nombreuses heures, bien que cela dépende de votre utilisation. Par exemple, ce qui dépense généralement le plus, c’est de surfer sur Internet ou de jouer avec, tandis que la lecture de vidéos ne consomme pas autant d’énergie qu’il n’y paraît.

Il s’agit donc d’une tablette bon marché d’une bonne marque telle que Huawei avec toutes les garanties de la même chose. Et maintenant, vous pouvez l’obtenir pour moins de 100 euros grâce à cette offre d’Amazon, qui l’envoie également chez vous avec une livraison rapide sans frais supplémentaires grâce aux avantages d’Amazon Prime.

