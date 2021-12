Cette tablette Huawei a un écran WiFi 6 et 2K, et est beaucoup moins chère que l’iPad | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien sûr, de nombreux cadeaux pour ce Noël seront des téléphones portables, mais si vous voulez vous différencier des autres, vous disposez également d’une série de tablettes à prix réduit et offrant une haute technologie pour favoriser ces moments de productivité, mais aussi de divertissement.

Si vous ne voulez pas débourser autant d’argent pour un iPad Apple, il existe d’autres sociétés comme Huawei qui proposent leurs propres visions des tablettes, et la série Matepad est l’une des plus célèbres du marché, et son prix est désormais réduit. .

Et c’est que le Huawei MatePad 10.4 New Edition n’est qu’à 229 euros dans la boutique officielle Huawei, un appareil que vous pourrez recevoir dans les prochains jours à la maison avec une remise succulente, une économie de 90 euros par rapport à son prix précédent.

Cette tablette Huawei dispose d’Android 10 et d’un processeur Kirin 810, c’est aussi un écran Full HD de premier ordre qui n’a pas grand-chose à envier à la concurrence actuelle.

Le Huawei MatePad 10.4 New Edition de l’offre à 229 euros est le modèle qui est commercialisé avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et version Wi-Fi en gris devenant l’une des offres les plus exceptionnelles que vous ayez pour ce Noël.

Ce que nous aimons du Huawei Matepad 10.4 New Edition, c’est son Écran de 10,4 pouces à résolution 2K, ce qui signifie que nous pouvons profiter de ses lunettes étroites donnant une plus grande créativité à toutes nos idées.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

A l’intérieur, il porte le Processeur Kirin 820 prenant en charge le Wi-Fi 6, et qu’il est idéal pour gérer les derniers jeux mobiles sur le marché et également exécuter toutes ces applications de productivité que nous sommes sûrs de continuer à utiliser cette saison des vacances.

En revanche, il est à noter qu’il dispose d’un appareil photo principal de 8 Mpx et d’un appareil photo frontal de 8 Mpx, ce qui nous assure les meilleures photographies pour conserver des souvenirs de ces dates ou aussi pour les futurs voyages que nous pourrons faire.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.