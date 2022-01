Cette tablette pour le divertissement et la productivité est la clé du succès et n’est qu’à 259 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien que nous ne devions jamais mélanger notre travail avec les loisirs, la vérité est qu’à plusieurs reprises, il est possible, et en ce qui concerne les appareils électroniques, de trouver un appareil capable d’utiliser à la fois pour nos heures de loisirs ainsi que pour ces moments de productivité n’est pas facile, mais pour cela il existe les différentes tablettes convertibles.

Et est-ce que grâce à ces tablettes convertibles, nous pouvons les utiliser en mode tablette pour les loisirs ou aussi en mode ordinateur pour l’université ou le bureau, et l’un des plus recommandés est en vente.

Et maintenant, nous avons le Chromebook Lenovo IdeaPad Duet pour seulement 259 euros sur Amazon, une offre post-Noël dont vous pourrez sûrement profiter pour retourner en cours ou au bureau dans les prochains jours.

Et c’est que cette tablette Chromebook Lenovo IdeaPad Duet à 259 euros est réduite de plus de 14 euros par rapport à son prix précédent, et vous pourrez la recevoir dans les prochains jours pour que vous retourniez en cours ou au bureau avec le la meilleure technologie sous le bras.

C’est une tablette qui offre un Écran de 10,2 pouces en résolution FullHD, et cela repose sur le processeur MediaTek P60T, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Cela rend cet appareil spécial, c’est qu’il comprend un clavier 2-en-1 pleine taille et détachable intéressant et polyvalent, de sorte que lorsque nous avons besoin de moments de productivité, nous pouvons attacher ce clavier très facilement.

Il dispose également d’une batterie pouvant durer jusqu’à 10 heures, ce qui couvre une journée complète de travail ou d’étude, et d’autre part, il est basé sur le système d’exploitation ChromeOS, offrant une sécurité beaucoup plus grande à notre navigation.

