Cette tablette Samsung de 8,7 pouces est à son prix le plus bas sur Amazon pour seulement 139 euros, mais elle ne durera plus longtemps | La technologie

L’une des tablettes les moins chères et parfaites pour regarder des vidéos de Samsung a atteint son meilleur prix de l’histoire depuis qu’elle est disponible sur Amazon.

Si vous voulez acheter une tablette pas chère parce que vous voulez regarder des vidéos sur un écran plus grand que celui de votre mobile, mais pas assez pour utiliser un téléviseur, vous avez une offre intéressante disponible sur Amazon dès maintenant que vous ne pouvez pas manquer.

La Samsung Galaxy Tab A7 Lite est une tablette basique, mais parfaite pour consommer du contenu comme des vidéos ou naviguer sur internet, qui coûte désormais 139 euros.

C’est une tablette avec un écran de 8,7 pouces qui peut devenir votre deuxième écran, parfait pour installer des applications telles que Netflix, Prime Video, HBO Max ou Disney+ et bien d’autres plateformes, et ainsi profiter de milliers d’heures de contenu.

C’est une tablette simple, sans beaucoup de prétentions et qui se veut votre entrée dans le monde des tablettes low-cost, c’est pourquoi elle est parfaite pour ceux qui ne veulent pas la plus puissante et la plus chère du marché car son utilisation sera très léger.

Par exemple, elle est parfaite comme tablette pour les enfants car elle dispose d’un contrôle parental, mais aussi comme tablette familiale ou à utiliser comme liseuse de livres électroniques.

Il dispose de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage, nous vous conseillons donc d’acheter une carte microSD pas chère pour pouvoir avoir plus de vidéos téléchargées.

Nous avons pu tester cette Galaxy tab A7 Lite, dans notre analyse vous pouvez la connaître à fond. Le plus important est qu’il a de bons matériaux, la qualité sonore est bonne pour une si petite tablette.

L’autonomie est également à mentionner, environ 7 heures d’utilisation grâce à sa batterie de 5 100 mAh. Bien que comme dans toutes les mesures de batterie, cela dépendra de l’utilisation que vous lui en donnerez.

N’oubliez pas que vous pouvez l’acheter sur Amazon pour 139 euros, mais pour un temps limité. Nous ne pensons pas qu’il durera beaucoup plus longtemps à ce prix et qu’il peut coûter à nouveau 169 euros.

