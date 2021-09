Cette tablette Samsung ne coûte que 299 euros et dispose d’une connexion Internet 4G, plus un stylet cadeau | La technologie

in

Le secteur des tablettes commence à gagner en vitesse grâce à divers lancements, bien que Samsung continue d’être la référence dans le monde Android, en partie grâce à ses prix bas.

Bien que des marques chinoises telles que realme et Xiaomi préparent déjà le lancement en Occident de leurs nouvelles tablettes Android, pour l’instant ce marché est plus ou moins limité, mené par Samsung et avec d’autres modèles Lenovo en concurrence face à face avec la Galaxy Tab .

Pourquoi la marque coréenne est-elle leader pour l’instant sur les tablettes Android ? Parce qu’il attaque plusieurs segments, de la plage d’entrée à l’aigu, bien que Si vous devez vous concentrer sur une tablette actuellement abordable, ce serait la Samsung Galaxy Tab S6 Lite. que nous avons pu soumettre à l’analyse, mais pas n’importe quel modèle mais le LTE (avec internet 4G) qu’Amazon vend 299 euros.

Cette tablette à écran 10.1″ de Samsung est parfaite pour étudier et travailler, digne rivale de l’iPad, et est livrée avec le S-Pen gratuit.

C’est une baisse de prix très considérable que ce magasin lui applique, ce qui le laisse bien en dessous du prix de ses principaux rivaux, comme le Lenovo Tab P11 Pro ou, bien sûr, l’iPad d’Apple.

Par puissance, il ne manque pas d’exécuter pratiquement n’importe quelle application Android, y compris les principaux jeux disponibles dans ce système d’exploitation. De plus, son écran dépasse les 10 pouces et a une résolution Full HD, c’est donc aussi l’une des meilleures tablettes pour regarder des séries et des films à la maison ou loin de chez soi.

Il équipe un processeur Exynos 9611, une puce plus que solvant en tout point et qui a aussi une consommation énergétique assez modérée, donc la durée de vie de la batterie de la Galaxy Tab S6 Lite est exceptionnelle, avec plus de 12 heures d’autonomie.

Il est livré avec le stylet officiel Samsung, le S-Pen, extrêmement utile pour écrire et dessiner à la main et avec une assez bonne sensibilité.

Comme si tout cela ne suffisait pas, A l’offre Amazon sur la Samsung Galaxy Tab S6 Lite il faut ajouter la livraison gratuite, chose courante dans les achats de 29 euros ou plus dans ce magasin, ce qui accélère un peu la livraison si vous avez également un compte Amazon Prime.

