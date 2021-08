Cette tablette Windows 10 est un mini ordinateur pour seulement 219 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien que la prolifération des smartphones à grand écran ait fait chuter d’un cran la popularité du marché des tablettes, la vérité est qu’avoir au moins une tablette dans notre maison est essentiel pour nous sortir du pétrin et aussi parce que ce type d’appareil est parfait si nous devons faire un travail et pour une raison quelconque, nous ne voulons pas ou ne pouvons pas utiliser un ordinateur portable.

Et peut-être un La tablette Windows 10 est la meilleure option à cet égard, car il vous permettra de vous débarrasser de votre lourd portable pour transférer toute son efficacité sur une petite tablette compatible avec pratiquement toutes les applications Windows populaires.

Et désormais la tablette 10,1 pouces CHUWI Hi10 GO n’est qu’à 219 € sur Amazon, un produit qui se vend généralement assez rapidement, et que nous vous invitons à acheter dès maintenant car il sera disponible dans les prochaines heures.

Cette tablette 10,1 pouces avec Windows à seulement 219 € est le mini ordinateur qu’il vous faut

La tablette CHUWI Hi10 GO à 219 € est un produit que vous pouvez recevoir avec la livraison gratuite au cours des prochains jours et c’est une tablette qui vaut à la fois pour la productivité et pour le divertissement.

Cependant, le CHUWI Hi10 GO monte un Panneau de 10,1 pouces à une résolution de 1200 × 1920 pris en charge par un processeur Intel Celeron N4500, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage avec ce que ça vaut pour installer des applications et des jeux sans aucun problème.

Il s’agit d’une tablette en alliage d’aluminium, fine et ultralégère, qui prend en charge le clavier et le crayon Bluetooth avec le système d’exploitation Windows, vous pouvez donc l’utiliser comme un mini-ordinateur adapté au bureau, à l’université ou même pour des tâches de divertissement.

Il prend en charge le mode bureau et tablette de Windows 10 et exécute des applications de productivité pour travailler en déplacement, même avec la prise en charge de la suite Office, d’Adobe et d’autres applications.

