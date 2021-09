Cette technique pourrait créer n’importe quel type de structure basée sur l’art du kirigami | La technologie

Basés sur des matériaux tridimensionnels créés sur la base de l’art du kirigami, ils peuvent finir par créer des structures capables de se transformer en plusieurs formes ou architectures différentes.

Une équipe de chercheurs s’est inspirée dans la métamorphose et dans le kirigami lors de la création d’un nouveau matériau tridimensionnel qui pourrait façonner n’importe quel type d’élément à l’avenir si vous savez comment en tirer parti.

« Avec la métamorphose de la nature, les animaux changent de forme fondamentale. Nous avons créé une classe de matériaux qui peuvent être utilisés pour créer des structures qui changent leur architecture fondamentale », dit-il. Jie Yin, professeur agrégé de génie mécanique et aérospatial à la North Carolina State University.

Pour cela, il faut aussi comprendre le concept du kirigami, l’art du papier découpé qui diffère de l’origami, qui est celui du papier plié.

Avec cela, le système de métamorphose commence avec une seule unité de kirigami 3D, et chaque unité peut former plusieurs formes à elle seule. Ces unités de kirigami 3D sont également modulaires afin peuvent être connectés pour former des structures de plus en plus complexes.

En tenant compte du fait que les unités individuelles peuvent former des formes multiples et peuvent également être connectées à d’autres unités d’autant de manières multiples, le système, en général, peut finir par former une grande variété d’architectures.

Une fois que les unités sont connectées les unes aux autres, elles ne peuvent pas être déconnectées, cependant les plus grandes structures qui sont créées sont capables de se transformer en architectures multiples et différentes.

Contrairement à son premier système, ce nouveau système ne permet pas de démonter une structure. Cependant, il a un grand avantage et c’est que la structure finie est capable de se transformer en différentes architectures.

Dans leurs tests, ils ont montré que ce nouveau système de métamorphose était capable de créer de nombreuses structures différentes qui peuvent finir par supporter un poids important tout en maintenant leur intégrité structurelle.

« Ce nouveau matériau et cette nouvelle technique pourraient être la base d’une nouvelle génération de matériaux de construction qui pourraient être utilisés pour créer des structures rapidement déployables. Pensez aux unités médicales qui ont dû être agrandies à court terme pendant la pandémie, ou au besoin d’abris d’urgence à la suite d’une catastrophe », ajoute Jie Yin.

Ils considèrent que ce système de métamorphose pourrait créer une variété de dispositifs robotiques capables de se transformer pour répondre à toutes sortes de stimuli externes.

Une autre utilisation qu’ils pourraient faire de ce système est de créer une nouvelle gamme de jouets qui peuvent aider les gens à explorer certains concepts fondamentaux liés à la fois à la physique et à l’ingénierie.