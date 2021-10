Cette technologie crée les hologrammes les plus réalistes que vous ayez jamais vus | La technologie

Cet écran holographique offre plus de 2,5 milliards de pixels et vous proposera des objets si réels que vous penserez qu’ils sont là.

Pourtant, la technologie holographique que nous connaissons aujourd’hui est très loin de la vue dans les séries ou les films de science-fiction, quelque chose qui pourrait se terminer au vu des avancées présentées par la startup de la Silicon Valley appelée Light Field Lab qui a quelque chose à nous offrir à cet égard en la forme d’objets holographiques très réalistes.

Grâce à votre écran appelé SolidLight Il est capable de projeter un objet solide sans utiliser aucun type de mécanisme externe ou d’illusions d’optique, en n’utilisant que des ondes lumineuses qui interagissent à un point précis de l’espace physique et que les humains peuvent finir par détecter.

« SolidLight ne ressemble à rien de ce que vous avez connu auparavant. Ce n’est qu’après s’être rapproché pour toucher un objet SolidLight que vous vous rendrez compte qu’il n’est pas vraiment là », dit-il. Jon Karafin, PDG de Light Field Lab.

Mais bien sûr, ce panneau a beaucoup de pixels. Plus précisément, l’écran holographique de Light Field Lab est de 28 pouces et a 2,5 milliards de pixels. À titre de comparaison, c’est plus de 300 fois les 8,2 millions de pixels d’un téléviseur 4K.

D’autre part, les panneaux sont modulaires, ils peuvent donc être assemblés pour créer d’énormes écrans muraux avec 10 milliards de pixels par mètre.

Ils peuvent également être combinés avec d’autres technologies telles que le suivi des mains et la reconnaissance des gestes pour même être utilisés dans différents contextes commerciaux et de divertissement.

Light Field Lab a été fondé en 2017 et est soutenu financièrement par différentes branches de capital-risque d’entreprises telles que Samsung, Verizon, Comcast ou Bosch.