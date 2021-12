Cette technologie de pointe a réussi à réduire le rayonnement du sol et de l’air à Tchernobyl | La technologie

Grâce à cette technologie, il est possible de réduire le rayonnement à Tchernobyl autant que possible en cinq ans, au lieu d’avoir à attendre 24 000 ans pour sa décomposition naturelle.

L’accident de Tchernobyl survenu le 26 avril 1986 a changé l’histoire, mais il a également changé des milliers de personnes et même un paysage qui ne sera plus le même avant des milliers et des milliers d’années, mais la technologie pourrait nous aider à nettoyer l’air et le sol en réduisant les radiations. .

Maintenant l’entreprise suisse Exlterra spécialisée dans la production et la commercialisation de solutions technologiques durables pour l’environnement, en collaboration avec Ecocentre d’Entreprise Spécialisé d’Etat (SSE Ecocentre), la société d’État ukrainienne chargée de la surveillance de l’environnement à Tchernobyl, a réussi à réduire les rayonnements tant au sol que dans l’air.

Cette technologie appelée Système passif de séparation de noyau (NSPS), en espagnol Passive Core Separation System, a testé dans une zone d’un hectare entre novembre 2019 et septembre 2020 et à la fin de cette période ils ont vérifié que les niveaux de pollution radioactive dans le sol ont été réduits de 37% et dans l’air de 47%.

Alors qu’il faudra à la nature 24 000 ans pour que les polluants radioactifs se décomposent, cette nouvelle technologie pourrait raccourcir cette période et la laisser en seulement cinq ans, sur la base des résultats des tests.

Cette nouvelle technologie utilise des concepts de physique des particules et d’énergie nucléaire sans l’utilisation de produits chimiques ou de matériaux nocifs afin de lutter contre les contaminations sévères et d’accélérer la décomposition des éléments radioactifs.

En termes généraux, le Technologie NSPS Il profite des positons (antiparticules de l’électron), qui sont des particules à grande vitesse, pour diriger cette force naturelle vers les isotopes radioactifs du sol et ainsi rompre les liaisons qui les unissent. Une fois que le positon entre en contact avec l’isotope radioactif, il rattache un électron et annihile la matière radioactive.

Sergiy Kireiev, PDG de SSE Ecocentre à Tchernobyl, affirme que « ces résultats sont remarquables. C’est la première fois en 35 ans que la technologie parvient à réduire de manière aussi significative le niveau de radioactivité dans le sol et l’air. C’est un véritable espoir pour toute la région ».

Exlterra note que la réduction de 12 mois des niveaux de radioactivité leur permettra de remettre la zone dans son état d’origine dans un délai de cinq ans.

Cependant, ils sont tellement convaincus de ces avancées qu’ils n’excluent pas de proposer ce service aux nouvelles zones de Tchernobyl ou même de proposer cette solution à d’autres sites ayant connu des problèmes similaires, comme Fukushima au Japon.

En plus de traiter la radioactivité, la technologie peut également être utilisée pour traiter d’autres types de contamination des sols tels que les métaux lourds et des substances telles que les perfluoroalkyles.